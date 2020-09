Diputados aprobó la asistencia turística y las multas a la pesca ilegal

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en sesión especial el proyecto de asistencia al turismo y el que plantea multas para la pesca ilegal, tras un caótico arranque por la puja entre oficialistas y opositores por el protocolo de sesiones.

Con 127 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara baja logró aprobar el proyecto que ya tenía media sanción del Senado, y lo convirtió en ley.

En tanto, cerca de las 5:00, se aprobó con 129 afirmativos -sin negativos ni abstenciones- y giró a la Cámara alta el texto que aumenta las multas sobre la pesca ilegal.

El debate tuvo la particularidad de que no participó el interbloque Juntos por el Cambio, que pese a estar de acuerdo con los proyectos y colaborado con su elaboración no participó de la sesión, ya que no quiso avalar la virtualidad que propuso el oficialismo con el apoyo de bloques minoritarios de la oposición.

Dentro de la batería de medidas para paliar la crisis y garantizar el sostenimiento del sector se incluye la prórroga del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de este año para todas las actividades paralizadas o que demuestren una facturación menor al 30% de la que tenían previamente a la pandemia.