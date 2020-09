"Vuela alto mi niño", escribió la madre de Facundo en las redes sociales

"Vuela alto mi niño, tu bruja velará por ti siempre esperándote en un sueño", fueron las palabras que le dedicó Cristina Castro a su hijo Facundo, tras conocerse oficialmente que los restos óseos encontrados el pasado 15 de agosto en un cangrejal en la zona de Villarino Viejo corresponden al joven, de quien nada se sabía desde el pasado 30 de abril.

En su cuenta de la red social Facebook, la mujer escribió este miércoles: "Tu esencia vive en mi, mi flaco, mi hueso tóxico, vuela alto. Lejos de tanta maldad, vuela lejos. Acá estaré siempre esperando una señal amor mío".

Además, Cristina publicó un texto en las redes de La Garganta Poderosa, en el que dijo: "Es Facundo. Todavía no sé quién filtró información hace dos días, pero ahora sí sabemos que es él. Fueron días de mucha ansiedad, sin poder dormir. Vamos a seguir sosteniendo la carátula de desaparición forzada".

La mujer además expresó que está situación es muy difícil para ella: "Una cosa es decir que sentía que era Facundo, otra es asimilarlo. Me venía preparando para esta situación, pero es una cachetada muy fuerte de la vida. La realidad me está pegando un sopapo inmenso y me cuesta sobrellevarlo, ver la cara de tristeza de mis otros hijos, a mi papá".

Antes de terminar, Cristina dijo que de la Justicia espera "Justicia" y que "se saque las vendas, las orejeras y el tapabocas".

"En este momento sólo diré algo que diría Facu, sus propias palabras: Memoria, Verdad y Justicia. Él lo tenía muy presente, fue su lema, por siempre y para siempre. Que el Nunca Más, sea Nunca Más en serio", concluyó.

Cristina vio a su hijo por última vez el 30 de abril, cuando el joven se fue temprano de su casa para viajar a dedo rumbo a Bahía Blanca, en donde vive su ex novia.

Ese mismo día, la mujer escuchó a Facundo por última vez: la llamó a las 13:33 por teléfono y le dijo "mamá, vos no tenés una idea de dónde estoy", según recordó luego.