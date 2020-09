Fernández: "No llevamos 160 días de cuarentena, no hay cuarentena"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no se llevan 160 días de cuarentena porque "la verdad es que no hay cuarentena", y advirtió que tomará medias más restrictivas para que el sistema sanitario "no llegue a un punto de colapso".

"No llevamos 160 días de cuarentena, la verdad es que no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad, eso no existe. Hay mucha gente que responsablemente se cuida y se queda en su casa, menos mal que es así porque sino todo sería peor", resaltó Fernández en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En ese marco, el jefe de Estado precisó que "no" va a "dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda", y advirtió: "Vamos a ver cómo evoluciona esto, yo estoy siguiendo cómo están las camas de terapia día a día en cada lugar".

"Para mí lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital, si es que se enferma. Hay muchos lugares donde la situación de utilización de las camas de terapia intensiva ha crecido significativamente y yo no voy a permitir que esa situación llegue a un punto de colapso", manifestó.

Además, el jefe de Estado reiteró: "Lo dije el primer día y no cambié. Quiero que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si se enferma. Y hay muchos lugares en los que las camas han sido ocupadas casi en so totalidad".

"Tenemos que entender que estamos en una pandemia que no eligió nadie, que es lo que nos tocó, y la única forma de combatirla es aislarnos", enfatizó.

Consultado sobre la extensión de la cuarentena, el Presidente afirmó que es "mentira" que sea la más larga en extensión de tiempo, y amplió: "Es falso, porque si tuviéramos cuarentena no tendríamos ninguno de los problemas (sanitarios) que estamos teniendo. No digamos que esto es una cuarentena porque confundimos a la gente. Necesitamos que la gente entienda que estamos en una situación de alto riesgo".

En otro tramo de la entrevista, Fernández cuestionó algunas flexibilizaciones que se dieron en varios puntos: "Cuando vino este proceso de apertura que se dio en muchos lugares del país vino una sensación de relajamiento que es muy peligrosa. Mucha gente que está contagiada y no lo sabe, sale y se junta con otras. Ese riesgo existe".

"Jujuy tuvo más de 100 días sin casos y hoy están estallados, sin camas libres en terapia intensiva. Voy a seguir hablando con todos los gobernadores, pero la perspectiva de ellos es distinta a la que tenían semanas atrás", indicó el Presidente, quien calificó como "muy realista" la carta enviada por la Sociedad de Terapistas.

Además, rechazó las críticas que lo señalaban como alguien que fomenta el aislamiento y que es "un enamorado de la cuarentena".

"Inventaron la imbecilidad del enamoramiento de la cuarentena, qué presidente puede estar contento con la cuarentena, con el estancamiento de la economía?", concluyó.

"No está en mis planes devaluar"

Alberto Fernández aseguró que "no" está en sus "planes devaluar" la moneda, dado que "la solución es ver cómo se empieza a acumular dólares", y destacó que "los cepos son malos".

"Hay un dólar especulativo como el blue, el contado con liqui y un dólar que crece al ritmo de la inflación. No está en mis planes devaluar", resaltó.

En ese marco, el Presidente sostuvo que "los cepos son malos y no los potenciaría", y precisó: "Quisiera que la gente confié en nosotros y no en los que especulan. Tenemos que ver cómo nosotros empezamos a acumular dólares. Esa es la solución".

Al referirse a la reestructuración de la deuda externa con los bonistas, Fernández destacó que "los economistas del mundo se pusieron de nuestro lado".

"Hicimos un gol, fue el lunes, ¿podemos festejar un ratito? El lunes pasó esto y parece que ya hubieran pasado años", ironizó el jefe de Estado.

Respecto de cómo sigue la negociación de la deuda externa luego del acuerdo con los acreedores externos, el mandatario nacional aclaró que "ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

"La Argentina debe desendeudarse, debe procurar crecer más, debe tener un dólar competitivo para exportar más. Nosotros ya tenemos programado como seguir", enfatizó.

Al referirse a la situación de la economía, el jefe de Estado afirmó que se está "saliendo", ya que "el consumo está aumentando y el uso de la energía para la actividad industrial es igual que antes de la pandemia".

"La actividad industrial hoy está igual que el día que empezó la cuarentena. El consumo es más alto, la economía se está moviendo, eso está pasando. Hoy se consume la misma energía para actividad industrial que el 19 de marzo", manifestó.

Por último, aseguró que "tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para tranquilizar la economía", y concluyó: "Vamos a seguir protegiendo los sectores mas débiles, no es momento de castigarlos".

Reforma judicial

El Presidente remarcó también que "la reforma judicial ordena el funcionamiento de la Justicia Federal", al tiempo que le pidió a la oposición que se debe "hablar en serio y decir la verdad".

Asimismo, sostuvo que este proyecto debería "celebrarlo Mauricio Macri, porque con esto no se va a hacer lo que él hizo con sus enemigos".

"Lo dije toda la campaña, hay que reformular la Justicia Federal y seguí insistiendo, así que no digan que es obra de Cristina Fernández", indicó el mandatario nacional.

Telecomunicaciones

Fernández dijo que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los "más concentrados de la economía argentina".

"Lo que quiero es que no nos confundamos más, hay una enorme concentración en ese mercado. Lo que hay que hacer es promover competencia, falta competencia, competencia no hay, hay pocos operadores en el mercado", afirmó el presidente.

Justificó además la calificación de servicio público en las telecomunicaciones al señalar que "somos 44 millones de argentinos y hay 60 millones de celulares, ¿cuál es el servicio público?, se preguntó.

Más adelante, consideró que un 80% de la sociedad recibe imágenes de televisión por el cable" y se preguntó: "¿eso no es un servicio público?".

Fernández expresó que "internet hoy es el canal de comunicación por excelencia, al igual que la fibra óptica".

"Un chico que no tiene acceso a Internet es un chico que no tiene información. La biblioteca del siglo XXI es internet, eso no es un servicio público?", concluyó.