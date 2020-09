Realizan operativo sanitario en asentamientos barriales de la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del equipo de la Secretaría de Asistencia en Salud Pública, realizó un operativo sanitario en los asentamientos barriales El Rebaje, Loteo Soria, Gauchito Gil, Miguel de Güemes y Bella Vista, todos ellos ubicados en la zona Este de la Capital.

Los agentes sanitarios visitaron los domicilios con el fin de realizar un censo y actualización de datos sanitarios de las personas del lugar. Durante las visitas del equipo de Salud, se controlaron las libretas sanitarias, se entregó leche y se brindó consejería sobre alimentación saludable, hábitos de higiene y medidas de protección del COVID-19; haciendo hincapié en la prevención. Además se entregaron barbijos y alcohol.

Una de las líneas estratégicas de esta gestión que no debe perderse en contexto de pandemia es la del seguimiento de las personas con patologías prevalentes. Es por ello que en la oportunidad, un médico del programa Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria realizó control de pacientes con enfermedades no transmisibles a fin de conocer su situación de salud e insistir en que no abandonen sus tratamientos y visitas regulares a su médico de cabecera. A aquellas personas con enfermedades crónicas, se les otorgó un turno programado para la realización de los controles pertinentes.