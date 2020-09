Fernández lanzó el DetectAr Federal para triplicar los tests diarios en el país

El ex presidente estará allí dos semanas antes de viajar a Zúrich, Suiza donde tiene previsto mantener reuniones en carácter de titular de la Fundación FIFA. Volverá a la Argentina en septiembre.

El ex mandatario consideró que el Presidente está mareado y que no reacciona. "Es un Gobierno que no entiende de gobernanza en crisis", apuntó. Cuestionó las últimas medidas del Banco Central.