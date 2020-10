Alicia Castro renunció como embajadora ante Rusia por la postura del Gobierno sobre Venezuela

En una carta con fuertes críticas al Gobierno, Alicia Castro renunció hoy a su postulación como embajadora en Rusia por estar en desacuerdo con la "actual política" exterior, luego de que la Argentina apoyara el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela.

Tras la presentación de la dimisión, la diplomática, que aún no estaba formalizada en el puesto debido a que su pliego no tenía la aprobación del Senado, contó que el presidente Alberto Fernández intentó convencerla para que "reviera su decisión".

De todas maneras, allegados al mandatario nacional le restaron importancia a su decisión y recordaron que no llegó a ser embajadora, supo NA.

De hecho, el pliego de Castro había quedado congelado en agosto pasado luego de las críticas de la ex embajadora en Venezuela al canciller Felipe Solá por la postura oficial sobre el país caribeño.

En ese momento, cuando el Senado aprobó los pliegos de varios embajadores políticos, eligió dejar de lado el de Castro, en medio del cortocircuito con el jefe de la diplomacia nacional.

Ahora, con la renuncia, el Gobierno podrá proponer a otro candidato para el puesto, sin necesidad de retirar el pliego.

"Hoy quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores. Declino el alto honor y los privilegios que deparan tan alto e importante cargo", expresó Castro.

Particularmente, se alejó de la postulación en disidencia con la postura del Gobierno ante la cuestión Venezuela: "Constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de (Mauricio) Macri".

La dirigente peronista, que se desempeñó como representante argentina en Caracas entre 2006 y 2011, se quejó de que la Argentina "votó junto al grupo de países latinoamericanos que han seguido a pie juntillas las instrucciones de los Estados Unidos de demoler a Venezuela y los habilitó como voceros de los Derechos Humanos".

"Argentina podría haber optado por abstenerse, en todo caso, si no quería comprometerse con ninguna de las dos Resoluciones (debatidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra). Pero en cambio, votó con los países europeos que reconocen al autoproclamado (Juan) Guaidó como presidente sin un voto, modalidad que pone en riesgo a las democracias de América Latina", remarcó la saliente diplomática.

Y completó: "Votó junto al Reino Unido, cuando Venezuela ha sido aliada constante y ejemplar de la República Argentina en nuestra lucha por la soberanía en Malvinas".

Castro también cuestionó directamente a Solá, y señaló: "No podría seguir instrucciones de Cancillería que no comparto y que considero reñidas con el interés de la Nación. Quiero actuar con responsabilidad y transparencia; que nadie se preocupe o perjudique por mis declaraciones, ni conocer preocupaciones en off por los medios de prensa comerciales".

A lo largo de la extensa misiva, Castro agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner por haberla "honrado con la designación como embajadora en la Federación Rusa".

"Tenía planificado mi traslado para el mes de abril, pero en marzo, con el placet concedido por Rusia, inicié el período de aislamiento preventivo y obligatorio y formulé mi solicitud formal al Senado para que se postergara el tratamiento de mi Pliego en razón de la explosión de la pandemia, que materialmente impide los vuelos a Rusia y a los cinco países en donde tendría concurrencia", señaló la renunciante embajadora.

Después de presentar su renuncia, Castro afirmó que el jefe de Estado intentó convencerla para que "revea" su decisión.

"Tuvimos un intercambio telefónico donde me pidió que revea la decisión. Le respondí que si lee mi carta detenidamente va a entender cuáles son los motivos. Le dije que no estaba de acuerdo con la política de relaciones exteriores y que por lo tanto no era conveniente que asuma en el rol de embajadora", expresó la ex funcionaria nacional en declaraciones radiales.