Cafiero: "Nosotros no venimos a escudarnos en una crisis global, ni a decir que pasaron cosas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció hoy ante el Senado que el segundo trimestre del año será "histórico" por lo malo que fue, pero afirmó, con una alusión a la gestión anterior, que el Gobierno "no viene a poner excusas" ni "a decir que pasaron cosas".

Al brindar su tercer informe de gestión ante el Congreso en la Cámara alta, el funcionario señaló que el segundo trimestre tuvo "la mayor caída del PBI de la Argentina en toda su historia" y que "el INDEC exhibió que la pobreza 5,5%; la indigencia 2,8% y el desempleo 2,5%".

"Es cierto que nosotros no venimos a poner excusas y no venimos a escudarnos en que esto es una crisis global. Es evidente que hay una crisis global pero no venimos a contentarnos con describir los datos ni a echarle la culpa a nadie ni a decir que pasaron cosas, sino a ver cómo ponemos las cosas en orden entre todos", subrayó.

El ministro coordinador puso de relieve que "se llegó a 6,9% del PBI invertido" en medidas para hacer frente al impacto sanitario y económico de la pandemia, entre las que destacó el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Según dijo, ese plan que "ya va por la quinta ronda y que tiene que ver con el cuidado de los ingresos asalariados pero también de las pymes, los comercios y las empresas, llegó 338 mil empresas".

También puso de relieve que "se incorporaron más de 3.500 nuevas camas de terapia intensiva en solo cuatro meses, un aumento del 41%" y que "se adquirieron más de cuatro mil respiradores, un 66% de la capacidad instalada que existía en el país".

El jefe de ministros del presidente Alberto Fernández defendió demás la reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados en un acuerdo que calificó como "histórico" y sostuvo que "los que hablan del fracaso de la negociación de la deuda, el único fracaso que ven es cuando se miran al espejo".

Tras destacar que hubo un "99% de aceptación" de la oferta de Argentina, puso de relieve que "el Congreso fue parte" de ese "éxito", y precisó: "La Argentina tiene un perfil de deuda más sostenible. De 30.200 millones, hoy el país tiene un panorama de 4.500 millones de dólares a pagar estos años. Hay un ahorro específico".

Cafiero calificó como "irresponsable" la toma de esa deuda por la gestión del ex presidente Mauricio Macri y, sobre su reestructuración, agregó: "Hubo presiones públicas y no públicas respecto de los tiempos para cerrar el acuerdo y los mismos que habían tomado la deuda salían por los medios a describir cómo había que resolverlo".

Al responder preguntas de los senadores, Cafiero se refirió también al aislamiento obligatorio ante la pandemia de Covid-19 y sentenció: "Nadie que transite la calle puede decir que las medidas de restricción de circulación sean las mismas hoy que en marzo".

Fue ante una pregunta de la mendocina Pamela Verasay, de Juntos por el Cambio, quien mencionó la medida como "la cuarentena más larga del mundo" y la calificó como un "fracaso".

"Se habla de la cuarentena más larga del mundo, pero les pido no repetir títulos de los medios. La decisión se tomó en marzo, para que los trabajadores de la salud fueran ganando experiencia frente a algo que no se conocía, y esa gestión de la pandemia no tiene nada que ver con la gestión de hoy", respondió Cafiero.