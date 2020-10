Alicia Castro defendió a la dictadura de Maduro y confirmó su renuncia

La tensión generada en las últimas horas por la postura de Argentina sobre lo que ocurre en Venezuela suma un nuevo capítulo. Alicia Castro volvió a defender al régimen de Nicolás Maduro al negar que exista una persecución contra los medios de prensa independientes.

“Los medios de la oposición están vivitos y coleando”, aseguró Castro en un extenso reportaje con María O’donnell, donde no sólo defendió al gobierno de Maduro, sino que desconoció los ataques sistemáticos a la prensa y las violaciones a los Derechos Humanos condenadas recientemente en las Naciones Unidas. “Durante los 6 años que estuve de embajadora en Venezuela, nunca vi nada de lo que describe el informe Bachelet”, lanzó.

La visión de Castro no coincide con la de organismos internacionales que investigaron las atrocidades del chavismo durante los últimos años. De acuerdo a las denuncias de Humberto Prado, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, los trabajadores de la prensa en Venezuela sufrieron 162 ataques en los primeros seis meses del 2020 por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de los “colectivos”, considerados como grupos parapoliciales por activistas de derechos humanos, informó este miércoles la oposición. En total, 85 de esos casos ocurrieron desde el 13 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma decretado por Maduro para frenar el COVID-19.

Es conocido y denunciado por distintas organizaciones internacionales, que decenas de periodistas están bajo lastimosas condiciones de trabajo en el país caribeño. Sin embargo, Castro negó que haya restricciones a la actividad periodística y aseguró que el gobierno de Maduro “es demonizado por la prensa nacional e internacional”.

Renuncia ratificada

La Argentina y una amplia mayoría de países votó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una declaración donde alerta sobre la grave situación de violación a los derechos humanos bajo el régimen de Maduro. Esto motivó la salida de Castro.

Esta mañana, Castro confirmó su renuncia a la embajada de Rusia por estar en desacuerdo con la condena del Gobierno a la política de Venezuela en materia de derechos humanos. “Ayer tuvimos una conversación amable y el Presidente me pidió que revisara mi posición. Pero mi renuncia está confirmada porque no me siento partícipe de esta política de relaciones exteriores”, afirmó.

Para justificar su decisión, la ex funcionaria agregó: “No me gusta que Argentina pertenezca al Grupo de Lima, que fue creado con el objetivo deliberado de cambiar el régimen en Venezuela, y desintegrar la UNASUR, instrumento que teníamos para proteger las democracias en América Latina”.

Al respecto, Castro agregó que no le consta que en Venezuela pase lo que describe el informe Bachelet y que detrás de la aprobación de esa resolución en la ONU hay una operación mediática-judicial contra líderes políticos como Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia y la propia Cristina Kirchner en Argentina.