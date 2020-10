Carrió: "Cristina no fue presa porque Cambiemos no quería que se haga justicia"

“Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia”, afirmó Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, quien además se despegó de la marcha #120 a la que convocó la oposición e instó a la sociedad “a empezar de nuevo, sin rencores ni pasiones”.

Después de un tiempo de no realizar declaraciones públicas, la exdiputada participó anoche en el programa Periodismo Para Todos, que conduce Jorge Lanata.

Ante la pregunta del periodista sobre percibía el miedo a la figura de Cristina Kirchner que, según su mirada, se manifiesta en muchos dirigentes políticos, señaló que “es un miedo a la locura, es un miedo a las bajas pasiones, porque pueden convertirse en patologías sociales”, de “la envidia, del resentimiento, de la ira”.

“Lo que hay es un miedo a una especie de dominación de una persona, que puede ser buena en sí misma, pero que ha sido dominada por las bajas pasiones, la venganza, la ira”, enfatizó y agregó que “a la locura hay que plantarle la razón del derecho y de la no violencia, pero nunca hay que tenerle miedo”.

Carrió sostuvo que "Cristina es una contingencia dolorosa en el medio de una historia. Ella hubiera podido ser otra, ha tenido todo en la vida, pero no le basta”, aseveró.

En cuanto a los motivos por los que la vicepresidenta no fue presa cuando Mauricio Macri estuvo al frente del Ejecutivo, Carrió afirmó que fue “porque el Gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia", pero enseguida aclaró que ella no estaba incluida entre los que pensaban así.

“La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por Durán Barba y yo nunca creí en eso”, indicó la líder de la Coalición Cívica y respecto de si había hablado sobre el tema con Macri dijo que “hay cosas que dependen de la conciencia de los líderes”.

Consultada respecto de si considera que hay una fuerza política impulsada por el Presidente, la exdiputada consideró que “el albertismo no existe, es una ficción”. “Lo que existe y lo que existió es Cristina, el cristinismo, el kirchnerismo”.