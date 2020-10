Maradona a Macri: "A mí no me echaste de ningún lado, fui yo el que dejó el fútbol"

El director técnico de Gimnasia de La Plata, Diego Maradona, le respondió hoy duramente a Mauricio Macri y aseguró que el ex presidente no lo echó "de ningún lado", al tiempo que lo acusó de "cagarle la vida a dos generaciones de argentinos".

"A vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre", resaltó Maradona.

El astro futbolístico salió así al cruce del líder del PRO, que este lunes aseguró que lo echó de Boca cuando llegó a la presidencia, por el bien del club, e hizo un paralelismo entre Maradona y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de ricachón y sus amigos", resaltó el ex futbolista en su cuenta de la red social Instagram.