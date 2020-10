Alberto sobre Macri: "Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad al ex presidente"

El presidente Alberto Fernández afirmó que lo "impacta" escuchar al ex mandatario Mauricio Macri "hablar con tanta impunidad", y consideró que el ex jefe de Gobierno porteño "debe tener un problema de amnesia severo".

"Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad al ex presidente. Macri, para que te acuerdes... la cuarentena nos permitió poner en pie un sistema de salud de vos arruinaste", apuntó Fernández en declaraciones a la señal de cable C5N.

"Fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, que convocó a la marcha del 12 de octubre contra el Gobierno nacional, y afirmó que no es posible que después se desentiendan". "Se ve un conjunto de acciones de mala fe que quedan muy en evidencia. No es posible que después se desentiendan. Vimos a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer, y la vimos disfrutar la marcha. Esas marchas convocan al contagio de la gente en un momento de la Argentina muy difícil", resaltó Fernández

Remarcó esta noche que "es ridículo pensar que se busca callar a la ciudadanía o coartar libertades" cuando se le dice a las personas "no salgan, hay que cuidarse, porque el coronavirus multiplica las chances de contagios y ya se llevó a muchas personas".

"En una democracia debe haber distintas reflexiones y no se debe adjetivar al opositor o descalificar al que no piensa como el que se manifiesta. Por momentos hay una demanda absurda donde todo se mezcla", precisó Fernández. En ese sentido, el mandatario nacional agregó: "Cuando uno le dice al ciudadano por favor cuidémonos porque al salir se multiplica la posibilidad de poder contagiarnos de un virus que contagia a gran velocidad y que se llevó a muchos no busca callar a la ciudadanía o coartar libertades".

"Eso es francamente ridículo. Es como que un médico le diga a un diabético que no puede comer azúcar y el paciente le diga que le corta la posibilidad de comer lo que quiera", añadió.

"Hay una actitud de la derecha en el mundo que es muy parecida a la que vemos aquí. Hay un sector de la política argentina a la que exacerbar el odio les sirve, e irónicamente son los que decían que querían cerrar la grieta pero hicieron todo para que se profundice", resaltó Fernández

Reafirmó esta noche que enviará al Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero aclaró que esperó "todo este tiempo para que la pandemia reciba toda nuestra atención". "Voy a mandar esa ley, no tenga ninguna duda. Tengo una convicción. En Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados. En eso no he cambiado un ápice", apuntó Fernández

Destacó esta noche que "la inmensa mayoría de los argentinos ha hecho las cosas bien, se ha cuidado", y pidió "redoblar los cuidados". "La inmensa mayoría de los argentinos ha hecho las cosas bien, se ha cuidado. Les pido que redoblen los esfuerzos porque no quiero ver más aumentar la lista de muertos", enfatizó Fernández.

Fernández remarcó también que "hasta ahora no sirvió bajar las retenciones", dado que "hay una especulación" en el mercado cambiario. "Hasta ahora no sirvió bajar las retenciones. Si alguien está especulando con la devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber"

El mandatario nacional indicó que a los funcionarios del gobierno no les gustó tener que adoptar las medidas de restricciones cambiarias que tomaron, pero remarcó que tuvieron que hacerlas porque Mauricio Macri en su gestión "dejó un Banco Central languidecido" de dólares.

"Está claro que a ninguno de nosotros nos gusta las medidas de restricciones cambiarias, pero tiene que ver con la carencia de dolares que nos dejó Mauricio Macri, que debe tener amnesia severa, porque entre el día después de las PASO y las elecciones generales se fueron 23 mil millones de dólares. Dejaron un Banco Central languidecido", precisó Fernández.

El jefe de Estado sostuvo que están "en un proceso de reordenamiento del mercado cambiario". "No queremos tener mas de una cotización de la divisa. Pero ahora tenemos que ver cómo evoluciona el valor del dólar oficial y estamos siendo muy cuidadosos para evitar retrasos cambiarios", señaló.

Por último, Fernández remarcó que se está viviendo "un momento único, generado entre el desastre que se heredó y la pandemia", pero consideró que está" seguro que el año que viene será mejor que este". "Vamos a crecer bien. Vamos a crecer mucho. Y el crecimiento alcanzará a todos", concluyó.