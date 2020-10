Renunció el director del Servicio Penitenciario Provincial

El director del Servicio Penitenciario Provincial, Daniel Romero, renunció este martes al cargo “por razones estrictamente personales”. La dimisión fue aceptada por su superior, el ministro de Seguridad Gustavo Aguirre, quien le agradeció por los servicios prestados a la institución y por el compromiso asumido en ocho años. Quedará al mando de la cárcel de Miraflores el prefecto general Guillermo Horacio Galván.

Tras hacerse pública la renuncia, en declaraciones radiales, el exdirector subrayó: “Había motivos en mi vida personal que requerían mayor tiempo de mi parte. Se lo planteé al ministro y consensuamos la salida”. A la vez, le agradeció a Aguirre “que pueda contemplar estas situaciones personales”.

Romero también habló sobre cómo se desarrolló el trabajo en tiempos de pandemia. “Uno siempre tiene soluciones posibles, no la exacta”, señaló, para remarcar que “la pandemia nos afecta a todos por igual, sin ningún tipo de distinción”. “Nosotros diagramamos las políticas que entendíamos eran las que correspondía, trabajé siempre en conjunto con el ministerio de Salud y este virus nos está afectando a todos los sectores de la sociedad”, agregó.

Además, recalcó que el Servicio Penitenciario “no deja de formar parte de la sociedad y por ello no está exento de pasar por esta situación. Ponemos nuestro máximo esfuerzo y dedicación y vamos tomando las políticas de acuerdo a cómo va variando la situación”, esgrimió.

El exdirector dijo estar convencido de que las personas cumplen ciclos en todos los aspectos de la vida. Así, señaló que “la situación que atraviesa hoy en día no es una situación propia del Servicio Penitenciario de Catamarca. Si se observa el mapa del país, todos están atravesando por las mismas situaciones, algunas con una peor que la nuestra”.

También recordó que junto a los directores del país se fueron generando políticas conjuntas. “Nos íbamos manteniendo al tanto de cómo ir solucionado y planteando algunas situaciones en relación con este virus”.

Romero insistió en que “si uno siente que ha cumplido un ciclo, por más tiempo que le puedan ofrecer a la persona, no va a permanecer en ese lugar; por más ganas que puedan tener, si no concuerda con algunas políticas o los superiores no concuerdan, tampoco.

”El tiempo siempre es indeterminado en la función pública, uno sabe cuándo empieza en el cargo pero no cuándo termina”, concluyó el exdirector de la cárcel.