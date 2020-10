Macri afirmó que su "gobierno económico" terminó el 11 de agosto de 2019

El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy que en 2023 Juntos por el Cambio va a "volver al poder en la Argentina" con el dirigente que "esté mejor preparado".

"En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina", resaltó Macri en declaraciones a Infobae, y dijo que el representante que competirá por la Presidencia será "el que esté mejor preparado".

"Yo estoy acá para ayudar a los líderes que tenemos, que son muchos", subrayó el ex mandatario nacional.

En tanto, aseguró que "por supuesto" volvería a elegir a Marcos Peña como jefe de Gabinete, y evaluó que ese cargo "históricamente actuó de pararrayo del Presidente".

"El jefe de Gabinete cobra por lo que él hace y mucho más por lo que no hace el presidente", expresó sobre Peña, aunque al ser consultado sobre si volvería a elegir a Rogelio Frigerio como ministro de Interior evitó responder.

En una crítica al presidente Alberto Fernández, sostuvo que "no tiene programa económico y la Argentina hoy no tiene rumbo, pero además sanitariamente se manejó mal".

Al ser consultado sobre qué hubiese hecho si era el jefe de Gobierno durante la pandemia, Macri señaló: "Hablar de afuera es muy fácil. No me gusta opinar de afuera. Es opinar desde la tribuna, esto no es tribuna. Horacio (Rodríguez Larreta) arrancaba su gobierno, en soledad porque ya no estaba su presidente del propio partido... Un gobernador que tampoco era de su propio partido y que tiene bastantes niveles de irracionalidad y es difícil la convivencia".

En tanto, sostuvo que decidió volver a dar entrevistas porque consideró que "la situación lo ameritaba" porque -dijo- "había mucha gente que se referencia con uno después de tantos años de conducir la Ciudad y cuatro años conduciendo el país".

"Volví a hablar para que los argentinos sepan que no los dejé solos como les prometí, que siempre trabajé en el silencio de estos meses para fortalecer Juntos por el Cambio. Es mi prioridad, donde me siento que puedo ser más útil para trabajar por esa persona que espera superarse, mejorar, porque quiere mejorar. Tengo que apoyar a todos los dirigentes", recalcó.

Y sobre un eventual diálogo con el Gobierno afirmó: "Juntos por el Cambio quiere sentarse a acordar. Lo hemos hablado innumerable cantidad de veces. El primero que lo intentó fue Horacio y fue el primero que recibió una cachetada con ese DNU sacándole los recursos".

A la vez, reiteró que su "gobierno económico" terminó el 11 de agosto de 2019, porque "la economía se maneja con las expectativas".

"La gente votó por lo que nosotros le dimos o no le dimos el 11 de agosto. El 12 de agosto el mercado tomó una decisión: si se quedaba en la Argentina gobernada por el kirchnerismo o si se iba. Por eso cayó la Bolsa (se llevaron la inversión), aumentó el riesgo país y el dólar subió", analizó.

El líder del PRO sostuvo que le "preocupan" las causas judiciales en su contra, e insistió en que "ha sido una persecución desde el día uno".

"No tengo miedo de ir preso porque no he hecho nada incorrecto, pero tengo que estar atento a ir controlando estos atropellos que terminan en allanamientos, en ventilar mis datos personales. Son cosas bastante violentas", indicó.