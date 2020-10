González García: "En marzo podremos tener en forma masiva la vacuna"

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo que en la Argentina se podrá contar en marzo próximo "en forma masiva" con una vacuna contra el coronavirus.

También reveló que que el país se encuentra en negociaciones para contar con cinco de las siete u ocho principales vacunas contra la pandemia.

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes, ya que no saben cuándo será aprobada", explicó el funcionario.

"Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad, en la medida que vayamos teniéndolas", señaló el funcionario en declaraciones radiales.

El ministro admitió que la pandemia del coronavirus tiene una duración más extensa que la esperada, por lo que pidió a la población que no cese de aplicar los cuidados preventivos.

"Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", sostuvo González García.

El ministro señaló que el brote "sigue siendo persistente y sigue siendo récord sin que nadie sepa bien por qué", mientras que admitió que existe una versión de que el virus "ha mutado a una mayor contagiosidad".

Para el funcionario, "el continente americano sigue siendo el centro de la pandemia y que lamentablemente tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar".

Por otro lado reivindicó la aplicación de la cuarentena en la Argentina, de la cual dijo sentirse orgulloso.

"Si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena inicial, las consecuencias serían terribles, porque estaríamos en situaciones que nunca quisimos. Habría gente que no hubiese podido ser atendida con una tasa de mortalidad mucho mayor. Cosas que indignan a una sociedad: como que alguien pueda morirse sin tener la asistencia que se merece", advirtió.