Schwartzman sufrió una dura derrota ante Zverev en la final de Colonia

Diego Schwartzman se topó contra un intratable Alexander Zverev y no pudo festejar su primer título como top ten. Este domingo, en la final del ATP 250 de Colonia, el alemán se impuso por un sólido 6-2 y 6-1 en apenas una hora y once minutos y le impidió al Peque sumar puntos importantes en la búsqueda de clasificarse al Masters de Londres.

"Es difícil encontrar respuestas ante semejante nivel y hoy las cosas no salieron bien", manifestó el argentino minutos después de la derrota. Y señaló: "No pude hacer mi mejor partido y por eso la final no quedó de mi lado".

Se trató de la décima final de ATP para el Peque, y la tercera del año luego de que alcanzó las definiciones en el ATP de Córdoba y el Masters 1000 de Roma.

A pesar de la derrota en Alemania, Schwartzman -que se encuentra en el 9° del ranking- tiene chances de ingresar a la gran cita del cierre de la temporada. Para ello, necesitará quedar al menos en el noveno lugar del ranking, ya que Roger Federer (4° del mundo) no participará por estar recuperándose de una operación de rodilla. Los que ya están clasificados al Masters son Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev. En tanto, quedan dos lugares por definirse.

Los principales rivales de Schwartzman por la carrera hacia el Masters son el ruso Andrey Rublev, que está un puesto por encima del argentino, además del italiano Matteo Berrettini (10°), el francés Gael Monfils (11°) y el canadiense Denis Shapovalov (12°).