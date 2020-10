Duhalde: "La gente sufre y Alberto Fernández no se da cuenta que el Gobierno no funciona"

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández "no se da cuenta que el Gobierno no funciona" y consideró que la situación actual del país "es muy preocupante".

"Estamos en una situación de una gravedad y complejidad que me sorprende que el Gobierno no advierta. Gente que ha estado con Alberto Fernández estos días están perplejos porque pareciera que están viviendo otra realidad", indicó Duhalde en declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

"(Al Presidente)Le mando WhatsApp y de vez en cuando me contesta. Siempre mis mensajes son muy enojado por lo que está pasando. Él me dice que se asombra por lo alejado de la realidad que estoy. La verdad que es muy preocupante", subrayó el ex mandatario.

El dirigente bonaerense aseguró que "la gente está sufriendo mucho" y "el Presidente no se da cuenta que el Gobierno no funciona".

"En cada ministerio hay peleas entre el ministro y los que vienen abajo", explicó.

Por otro lado, contó que está terminando de escribir un libro que se llama "El poder moral".

"Va a ser el cierre de todos los temas que me han ocupado en mi vida. Se llama ´El poder moral´. Que es el grave problema de Latinoamérica: el trema de la corrupción. La gente se da cuenta de que así no se puede seguir", indicó Duhalde.

En ese sentido, expresó: "¿Vamos a seguir preparando a los ladrones del futuro? Hay cosas que modificar y rápido en vez de dedicarnos a cosas insustanciales como hace este Gobierno que no tiene idea cómo se maneja una crisis".

Al ser consultado por esa corrupción de la que habla, manifestó que no se refiere "solo" al choreo de este Gobierno: "Hablo de una dirigencia corrupta y vendepatria. Este no es un tema nuevo ni acá ni en toda latinoamérica".

Por último, en cuanto a la forma de salir de la crisis económica, subrayó: "Yo me rodeaba de los mejores economistas que podía haber. Y como el que no conoce es desconfiado, escuchaba a varios y después tomaba las decisiones".

"Estamos intentando hablar con todos los dirigentes de la Argentina para llegar a una gran coalición. Los países no tienen fondo, pueden seguir cayendo. Esto puede llegar a un estado anárquico", concluyó.