Cafiero: "Macri manipuló a los argentinos durante cuatro años"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero volvió a cuestionar en duros términos la figura del ex presidente Mauricio Macri y sumó a Horacio Rodríguez Larreta a sus críticas.

Además, siguiendo la línea del presidente Alberto Fernández, aseguró que la carta de Cristina Kirchner fue de apoyo al Gobierno.

Algunas de las frases de Cafiero en un programa televisivo del canal de noticias C5N:

“Me pareció una carta acertada que recoge cuestiones emotivas en un aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner y hace una reivindicación de la tarea del Presidente. Cristina es una dirigente que tiene capacidad de hacer pesar su palabra”.

Hay funcionarios que no funcionan: “Se trató de una frase y se hizo un gran recorte por parte de medios que buscan la división al interior del Frente de Todos. Cuando Cristina no habla es porque no apoya al Presidente, y, cuando lo hace, le quiere marcar la cancha al jefe de Estado. Hay una cuestión de diván masivo al que deberían recurrir muchos analistas políticos”.

"Mauricio Macri está desconectado de la realidad”.

“En medio de la pandemia, Macri dijo en un foro que le preocupaba más el populismo que la pandemia; la verdad que no lo entiendo. Creo que está desconectado de la realidad. Pero debe decidir la gente si seguirá siendo una figura de peso en la política”.

"Macri manipuló a los argentinos durante cuatro años. Decía defender las instituciones y quiso poner jueces de la Corte por decreto y fomentó el espionaje ilegal contra políticos, periodistas y familiares. Y, ahora, ante una propuesta de diálogo intenta poner condiciones”.

"Horacio Rodríguez Larreta termina siendo un Macri asintomático porque entre ellos no se distancian ni dicen nada distinto, sino que es lo mismo".