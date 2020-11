Lucía Corpacci: “Es momento de que estemos más juntos que nunca”

En diálogo con la prensa, la diputada nacional y vicepresidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista Lucía Corpacci abordó distintos temas, como ser la situación del PJ a nivel nacional y provincial, las PASO del próximo año, la pandemia, los artesanos y la impronta de la gestión del Gobernador.

“Es casi natural que cuando el peronismo gobernó el país los Presidentes fueron los presidentes del PJ. Nadie le va a negar a Alberto Fernández su militancia o pertenencia política al espacio. Yo lo respeto muchísimo y lo admiro porque le tocó una época sumamente difícil y sin embargo la está piloteando muy bien en la mayor de las dificultades”, afirmó la ex primera mandataria de Catamarca.

En cuanto al escenario local, Lucía indicó que “el Partido está organizado y normalizado. Se trabaja con distintas actividades, por zoom en su mayoría, donde participan muchísimos compañeros en esta nueva vida que nos toca”, al tiempo que consultada sobre si Raúl Jalil sería el próximo en presidir el PJ catamarqueño sostuvo que no sería descabellado pensarlo: “siempre las autoridades partidarias se eligen entre todos los compañeros. Es una posibilidad. Así como me tocó a mí, le puede tocar a Raúl o a cualquier otro compañero”.

En cuanto a una posible suspensión de las PASO del próximo año, idea que propuso hoy el Gobernador de San Juan Sergio Uñac, Corpacci recordó que producto de la pandemia “se viven tiempos excepcionales. Y por lo tanto creo que se pueden tomar medidas excepcionales. Su suspensión lo tendrá que evaluar cada provincia”. No obstante, consideró prudente no apresurarse. “Tendremos que ver que es lo que pasa el año que viene. No se puede predecir nada. Es todo como muy prematuro”, subrayó

COVID-19

Con respecto al virus COVID-19, la legisladora nacional valoró que en el país y en la provincia atravesamos una etapa muy delicada, con un notable aumento de contagios, “y eso es un parámetro a tener en cuenta para ver la capacidad del sistema de salud”. En ese sentido, rescató la decisión política del Presidente de la Nación de volver a crear el Ministerio de Salud nacional luego de que la anterior gestión lo degradara a Secretaría, y la fuerte inversión ya realizada y que continua permanentemente para reforzar el sistema sanitario de todo el país.

En relación a Catamarca, respaldó la decisión de Raúl Jalil de extender la Etapa Roja de convivencia en el territorio provincial y recordó que la actual gestión “tomó la rápida prevención de construir el Hospital Carlos Malbrán para que pueda funcionar con terapia y tener una capacidad de atención que no todas las provincias la tienen”.

Artesanos

Consultada sobre la demolición de la Manzana de Turismo, Lucía Corpacci explicó que si bien le sorprendió, habló con el Gobernador quien le explicó que los artesanos van a estar mejor en Casa de Gobierno, donde se realiza actualmente la puesta en valor de la obra de Luis Caravati, y que de esa manera estarán en un espacio de mayor circulación. Al tiempo que añadió que todos tienen presente la necesidad de jerarquizar a los artesanos y el importante lugar que ocupan.

A su vez, señaló que Jalil en estos momentos "a lo mejor consideró que la demanda urgente era cuidar la seguridad de los catamarqueños", razón por la cual allí se construye ahora el Centro de Monitoreo y el Sistema de Atención de Emergencia SAE 911, las oficinas administrativas donde se trasladará el Ministerio de Seguridad, además del Paseo de Compra de Productos Catamarqueños (PCPC) donde se tomó la decisión de expandir el espacio a pedido de los feriantes.

“Hasta la oposición debería estar ayudando”

Además, la ex primera mandataria reprochó que desde afuera se pretenda generar supuestas internas, y remarcó que defiende al actual Gobierno porque es de su espacio político. “No es momento de que nadie se pelee con nadie, es momento de que estemos más juntos que nunca, es momento en donde hasta la oposición debería estar ayudando. Creo que no se toma dimensión de la gravedad de la situación en la que estamos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que en el marco de la difícil situación que atraviesa el país producto de la pandemia, hay una enorme gestión del Gobierno nacional y del provincial para asistir a sectores de alta vulnerabilidad, y cuestionó que algunos parece que no lo ven o no lo quieren ver.

En cuanto a la gestión de Raúl Jalil, Lucía apuntó que hay acuerdos básicos, como reducir la pobreza, promover inversiones, el desarrollo de la provincia, “pero no somos la misma persona y no se puede pretender que seamos lo mismo”, respaldando la impronta que el Gobernador le imprime a su gestión.

En ese orden, recordó que “es potestad del Gobernador armar su equipo. El Gobierno no puede entenderse como una torta donde se reparten los Ministerios, el primer mandatario es quien designa a quienes ejecutan las políticas, uno debe tener confianza absoluta en ellos”.

“La Justicia la tiene que tomar una decisión”

Por último, consultada sobre la situación de Puerta de Corral Quemado, donde el intendente Enrique Aybar se encuentra de licencia luego de que fuera condenado a una pena de prisión de seis años por encontrársele culpable de abuso sexual, Lucía enfatizó que “es la Justicia la tiene que tomar una decisión. Me fastidia el accionar de la Justicia y que una persona comprobada de violación le permiten que continúe como intendente. Eso habla muy mal del Poder Judicial. Aybar debería estar preso", haciendo hincapié de esa manera en que el fallo en el que se lo condena debería haber dispuesto la prisión efectiva.