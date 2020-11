Luque: "Diego es muy difícil, pero hay que intentar ser más fuerte que él"

El médico personal de Diego Maradona aseguró hoy que el entrenador es una persona "muy difícil", pero dijo que "hay que intentar ser más fuerte que él" a la vez que indicó que "la etapa de la abstinencia" que debe tener "es dura" y que hay que "pensar en una segunda etapa" que será "un tratamiento a largo plazo".

"Diego está mucho mejor. Desarrolló este cuadro que preveíamos que iba a suceder y la etapa de la abstinencia es dura", reveló Luque al salir de la Clínica Olivos tras ver al técnico.

El médico manifestó además: "Diego es muy difícil. No se imaginan lo que es Diego, pero en esta oportunidad había que intentar ser más fuerte que él. Es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego".

"Pensar un plan para tratarlo lo podemos pensar todos, parece sencillo. Hemos trabajado mucho los que estamos cerca de él. Hay que empezar a pensar en la segunda etapa que va a ser dura también. Sería un tratamiento a largo plazo que requiere otro compromiso, otro plan, es otra cosa", aseveró.

Luque dijo además: "Se va a quedar acá. Él está sedado para calmar el proceso que expliqué ayer (abstinencia). Diego lo entendió siempre y todavía sigue insistiendo que no, pero se va a quedar. No se lo convence y usamos recursos. Por ahora no le vamos a dar el alta, esta vez no le vamos a hacer caso a él".