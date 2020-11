Las bebidas "light" no son tan inofensivas como se cree

Las bebidas “light” son una opción más saludable que las denominadas “regulares” pero según un estudio publicado en la revista “Journal of the American College of Cardiology”, ambas opciones están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En el trabajo incluye los datos de un total de 104.760 participantes, quienes entre 2009 y 2019 llevaron un registro diario de sus hábitos alimenticios.

Tras analizar las estadísticas, los expertos contabilizaron 1.379 nuevos casos de enfermedades cardiovasculares, incluyendo derrame cerebral, accidente isquémico transitorio, infarto de miocardio, síndrome coronario agudo y angioplastia.

"Nuestro estudio sugiere que las bebidas artificialmente edulcoradas podrían no ser un sustituto saludable para las bebidas azucaradas, y estos datos aportan argumentos adicionales para estimular el actual debate sobre impuestos, etiquetación y regulación de bebidas azucaradas artificialmente edulcoradas", expresó Eloi Chazelas, estudiante de doctorado de la Universidad de París (Francia) y autora principal del trabajo.

Por su parte, el cardiólogo Andrew Freeman, del American College of Cardiology, señaló que “la mejor bebida que hay para los humanos es y seguirá siendo el agua, seguida del té y el café sin azúcar ni endulzantes. El resto probablemente no habría que consumirlas”.