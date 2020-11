Fernández sale del aislamiento luego del segundo hisopado negativo

El presidente Alberto Fernández dio negativo en el segundo hisopado por coronavirus y concluyó así con el período de aislamiento preventivo.

"El señor Presidente de la Nación Argentina ha cumplido con el período de aislamiento social preventivo por haber sido contacto estrecho de un paciente SARS-CoV-2 positivo. Durante este período no ha presentado síntomas de enfermedad, siendo su evolución clínica absolutamente favorable. Se realizó un segundo hisopado de control, siendo el resultado de este negativo", informó la Unidad Médica Presidencial.

A través de un comunicado, los doctores Valeria Tagliapietra y Federico Saavedra señalaron que "en función de lo mencionado, se decide la finalización del aislamiento social preventivo del señor Presidente" y subrayaron que puede "reintegrarse a sus compromisos habituales cumpliendo con las normas sanitarias preventivas vigentes".

El jefe de Estado cumplió ocho días de aislamiento en la Residencia Presidencial de Olivos luego de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, contrajera coronavirus: ambos habían estado juntos en una cena con el ex mandatario boliviano Evo Morales.

Conocido esto, el primer mandatario formuló declaraciones.

Aseguró entonces que le "asombran" los ex ministros que "dejaban vencer vacunas" y ahora "quieren explicar como manejar" la pandemia de coronavirus.

"Escucho a ex ministros que dejaban vencer vacunas en la Aduana que me querían explicar cómo había que hacer las cosas. Me asombra. Dejaron el sistema sanitario en una situación calamitosa. Fueron los que dejaron hospitales sin inaugurar y degradaron al Ministerio de Salud. Me asombra", subrayó el mandatario.

"En la Argentina nunca se saturó el sistema sanitario por el enorme trabajo que hicimos", puntualizó el jefe de Estado en diálogo con Futurock.

Más adelante reiteró que la Argentina está negociando con todos los fabricantes de vacunas y que la rusa Sputnik V podría ser la primera en llegar al país, en el mes de diciembre, para comenzar el proceso de vacunación.

"Tenemos una propuesta de Rusia que está avanzando muy bien que nos permitiría tener la vacuna en diciembre. Muchas veces los tiempos de pruebas se van corriendo, pero todo indica que sobre fines de diciembre podríamos contar con la vacuna rusa", subrayó el jefe de Estado.

El mandatario insistió en que están "avanzadas las negociaciones con todos los fabricantes de vacunas" y recordó que hay "un acuerdo con Oxford y Astrazéneca para producir la vacuna en la Argentina", en tanto que comentó que "vacunar no es una tarea fácil por la infraestructura que necesitan las vacunas".