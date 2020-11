La madre de Abigail dijo que las disculpas de Zamora "no sirven de nada"

Luego del impacto que generó la historia de Abigail Jiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer que ingresó a Santiago del Estero en los brazos de su papá debido a que la policía les prohibió el ingreso en auto a la provincia en un control sanitario, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, le pidió disculpas a la familia por lo sucedido. Sin embargo, Carmen, la madre de Abigail, aseguró que ya era tarde.

"El pedido de disculpas del gobernador Gerardo Zamora no sirve de nada", sostuvo la mujer en diálogo con TN Carmen. Y añadió. "No es momento como para pedir disculpas, si desde un primer momento no estuvo".

En ese sentido, Carmen manifestó que a su hija le provocaron "daño psicológico" al impedirles la entrada a Santiago del Estero y dijo que en su familia están "destruidos".

"Es una persona sin corazón. Ni los gritos de mi hija, ni el llanto ni el dolor lo conmovieron", manifestó la mujer al referirse al policía que les impidió el ingreso a la provincia.

A través de un video, Zamora se lamentó por lo ocurrido y le pidió disculpas a la familia Jiménez. "Es el Estado, del cual me responsabilizo, que ha fallado en sus mecanismos para controlar la salud de sus habitantes", señaló.