Martínez, sobre el caso Morales y Da Prá: “Parece que tienen coronita"

Sobre el final de la 2da sesión extraordinaria del Senado de Catamarca, el senador José Luis Martínez pidió la palabra para referirse al caso de Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, los exjueces de la Cámara de Apelaciones y Exhortos que fueron imputados por el delito de "cohecho pasivo agravado", luego de haber sido filmados presuntamente cobrando una "coima", y que renunciaron a sus cargos el pasado 26 de agosto.



En el inicio de sus argumentos, Martínez eligió introducir al recinto al tema con una comparación personal entre el caso de un médico ecografista detenido por abusos sexuales y el caso Aybar: “¿Dónde puede radicar la diferencia entre un médico preso por abuso sexual y el caso del intendente Aybar? Aparentemente hay dos tipos de justicia o, a lo mejor, este médico, como no es intendente o no es de familia adinerada le toca estar preso, más allá de que corresponda por lo aberrante y criminal de sus actos", dijo Martínez. “Entonces vuelvo a la pregunta que todos nos hacemos, y es; si hay una justicia para los que no tienen nada y una otra justicia. Justo le tocó a este médico, que en buena hora que esté preso, pero el Señor Aybar, por aberrante que sea lo que ha cometido parece haber sido juzgado por esa otra justicia, la que favorece a los que tienen poder y vínculos”.



Dicho esto, fue el momento para el senador por Valle Viejo de llegar al punto que quiso plantear como centro de su cuestionamiento; el hecho de que hoy Morales y Da Prá continúen ejerciendo el derecho como profesión. “Me pregunto también hoy por estos dos profesionales que habían sido acusados de irregularidades, y de quienes dependía nada más y nada menos que la vida de una persona de estar o no en la cárcel. ¿Y de qué dependía el destino de esta persona en manos de estos abogados, entonces funcionarios judiciales? Aparentemente, y por lo que ha sido público; de dinero. El caso me hace acordar a otro donde se deja alguien que cometió abuso, libre hasta que haya sentencia firme. Entonces uno puede pensar que puede haberse dado, con el caso Aybar, esta misma situación en la que estaban involucrados Da Prá y Morales. Voy a tratar de no pensar mal, pero no sabemos. Es incomprobable de mi parte, por supuesto”, expresó Martínez.



“Ahora tengo entendido que esos abogados, que han sido encontrados culpables de esta situación que claramente le hace mal al Poder Judicial, seguramente no todos actúan así, ahora están litigando. Es decir que; ponían en vilo la vida de una persona, más allá de ser culpable o no, eran miembros del Poder Judicial, a quienes en más de una oportunidad les pedimos una actitud distinta y que trabajan de otra manera, y hoy estos abogados están trabajando, cuando a cualquier persona que pueda cometer un ilícito, por lo que fuere, le cuesta años, después de purgar su pena, conseguir trabajo”, dijo el senador.



“¿Quién debiera intervenir en este caso? Pregunto; el Colegio de Abogados ¿no debería al menos ver el caso? porque a los médicos, por ejemplo, en muchos casos, cuando alguno ha cometido una mala praxis, le quitan la licencia profesional ya que la Medicina entiende que la persona infractora no tiene la idoneidad suficiente para cumplir su función. En este caso, claramente no ha habido una idoneidad, porque han sido estos abogados expulsados del Poder Judicial. Nadie que pida una coima puede ser idóneo. Pero parece que tienen coronita, porque hoy pueden litigar”, cerró Martínez.