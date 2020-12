Por qué piden moderar la ingesta de alcohol con la vacuna Sputnik V

“Siempre están poniéndole un pero a las vacunas. Hay que interpretarlo como se quiso decir. En Rusia, la gente es adicta a la ingesta de alcohol. Un brindis no interfiere. El problema es que si soy un bebedor y constantemente tomo alcohol, voy a interferir en la producción de anticuerpos", dijo el infectólogo Hugo Pizzi.

Cabe recordar que Golíkova señaló que los vacunados deben "evitar lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y de alcohol" en los primeros 42 días.

Esto generó revuelo a nivel mundial ya que no se habían dado a conocer este tipo de precauciones.

"Cuando uno toma alcohol, eso intoxica y el organismo tiene que tratar de metabolizarlo y eliminarlo. Cuando el hígado hace eso, se olvida de producir proteínas que son las que generan los anticuerpos. Eso no quiere decir que uno no pueda brindar con una copa. El objetivo es que el sistema inmunitario no tenga interferencias para que pueda producir anticuerpos", explicó Pizzi.

El especialista indicó que la advertencia de la funcionaria se refiere principalmente a que la población rusa suele ingerir bebidas con graduación alcohólica muy elevada.

Finalmente, Pizzi expresó que es lo mismo que sucede cuando una persona debe consumir antibióticos.

"Estamos en una pandemia, estamos sufriendo incertidumbre y nos dicen acá está la solución y nos dicen sean sobrios", finalizó.