Menem pasó la noche internado por una infección urinaria

El ex presidente Carlos Menem continuaba hoy internado en el Sanatorio de los Arcos, en la Ciudad de Buenos Aires, por una "infección urinaria", aunque su hija, Zulemita, afirmó que "está bien, enojado por estar internado".

"Es una infección urinaria, no es otra cosa. Él está bien, enojado porque está internado. Pero pasó la noche bien. Yo me quedé hasta tarde y esta mañana llamé temprano y ahora me quedo acá", contó la dirigente peronista.

En declaraciones a la prensa, Zulemita precisó que el senador nacional por La Rioja, de 90 años, recibe antibióticos por vía endovenosa, aunque aclaró que "va a llevar unos días hasta que haga efecto".

"Mi papá tiene un problema cardíaco de base, por eso la infección le subió un poco la frecuencia cardíaca, pero está bien", remarcó. Asimismo, la mujer indicó que de parte del Gobierno "todo el mundo" llamó para interiorizarse en el estado de salud del riojano.

Entre junio y julio pasado, el ex mandatario ya había sido hospitalizado en tres ocasiones: en junio fue internado por una neumonía bacteriana, y en julio hospitalizado durante 25 días en el Instituto Argentina del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) por una neumonía bilateral.

En aquella oportunidad, tras recibir el alta debió retornar a los pocos días debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. El cuadro del riojano no sería grave, según el entorno, aunque de todos modos se encuentra en observación ya que se trata de un paciente de edad avanzada que padece diabetes y problemas en los riñones.