Polémica en La Rioja con la vacunación: ¿Un médico recibió dos dosis de la Sptunik?

Una gran indignación se generó hoy a partir de fotos viralizadas en las redes sociales, en las que un médico de La Rioja habría recibido dos veces la vacuna contra el coronavirus Sputnik V.

Este martes comenzó la vacunación en todo el país y entre las decenas de imágenes, que incluyeron gobernadores, ministros y trabajadores de la salud que se desempeñan en la primera línea para combatir el virus SARS-CoV-2, llamó la atención la de un doctor de la capital riojana que aparece vacunándose "dos veces".

Los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de este hecho y subieron las imágenes, en las que puede verse a un hombre con ambo amarillo recibir la Sputnik V en el brazo derecho, en una de ellas, y en el brazo izquierdo en la otra foto.

Asimismo, en la primera de las imágenes le aplica la vacuna una mujer con cofia en la cabeza y en la restante es un hombre el que se la da.

El protagonista de la historia es el doctor Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del hospital Vera Barro, y cuando surgió la polémica salió a explicar la situación.

"Había demasiada gente presente y a solicitud de la prensa cambié de lugar. Eso fue lo que sucedió", resumió Fernández, que contó que se encuentra bien tras recibir la primera dosis y que no sintió ninguno de los síntomas leves que pueden aparecer tras recibir la vacuna.

"Yo soy Covid recuperado. Llevo cuatro meses desde el alta. Estoy bien. Me estuve controlando esta mañana y, hasta ahora, no he tenido síntoma alguno", precisó en declaraciones a diario La Nación.

Fernández, también publicó un descargo en sus redes sociales junto a las dos imágenes: "Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación".

"Para mayor comodidad de la prensa, se decidió el cambio de lugar y cambio de brazo. El enfermero siguió vacunando su línea y por eso cambió el personal. No sean mal intencionados con las interpretaciones", detalló el trabajador de la salud en su red social.

El motivo de la segunda foto se debió a que debía aparecer en la imagen la vicegobernadora y otros funcionarios que no salieron en la toma donde, efectivamente, se vacunó Fernández.

La vacuna real que recibió el médico fue en el brazo derecho y con una vacunadora, precisaron.