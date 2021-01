Bonafini aseguró que "van a meter presa a Cristina" Kirchner

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reclamó hoy al Gobierno avanzar con una reforma "profunda" del Poder Judicial porque, si no "van a meter presa" a la vicepresidenta Cristina Kirchner para que "no se presente en las otras elecciones".

"Ellos van a meter presa a Cristina para que no se presente en las otras elecciones. Van a hacer de todo. Cristina es buena abogada, inteligente, tiene los mejores abogados, pero no alcanza porque la corrupción se come todo", resaltó Bonafini.

En la ronda tradicional de los jueves, que en la pandemia se está desarrollando de forma online, Bonafini afirmó que "tenemos una Suprema Corte y un Poder Judicial que son un cáncer, pero un cáncer que no tiene cura, un cáncer que no hay antídoto, ni vacuna".

"Si permitimos que se haga un cambio a medias, como se quiere hacer en el Poder Judicial, no nos va a servir absolutamente para nada. El Poder Judicial es un cáncer, y la Suprema Corte es el cáncer mayor que ocupa todo el cuerpo de la Nación. Para el que no hay ni antídoto ni terapia, ni nada que lo queme", enfatizó.

En ese sentido, apuntó: "Como cuando hay un cáncer, hay que cortarlo de raíz y empezar de nuevo y quemar el lugar para que se vaya el tumor y el cáncer, que es Poder judicial y los jueces, algunos corruptos y otros cagones, algunos mediocres y otros que no les importa nada".

"No puedo creer que en mi país, después de un año de haber ganado las elecciones en muy buena ley, tengamos presos políticos y la posibilidad de que la metan presa a Cristina", manifestó. Y advirtió: "Si la tienen que meter presa en estas condiciones, la van a meter, porque hasta ahora no se les ha impedido nada".

Además, afirmó que desde la oposición van a buscar "meter preso al que sea necesario con tal de ganar ellos", y apuntó: "Si hoy no nos ocupamos de los políticos presos, ojo con lo que nos puede pasar mañana. No hay nadie que esté libre de que lo metan preso, tampoco usted señor Presidente".