Hay preocupación por la situación epidemiológica de Catamarca

La ministra de Salud, Claudia Palladino, dialogó sobre la situación epidemiológica que vive la provincia durante los primeros días de este nuevo año.

“La situación epidemiológica que hoy tiene Catamarca nos preocupa, porque el número de casos diarios va en aumento”, afirmó Palladino por Radio Ancasti. Y agregó que los casos diarios de la semana del 15 diciembre eran 27, los de la semana del 22 eran 52, mientras que esta última semana se registraron unos 80 casos por día, en promedio.

La ministra recordó que “las medidas de cuidado las conocemos, no cambiaron, el Covid-19 es el mismo. El tema es que venimos de un año duro, con mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos, se viene el verano, uno quiere esparcirse y tal vez pensamos que el esparcimiento es sinónimo de no utilizar barbijo, no cumplir los protocolos”.

“Tenemos que lograr esparcirnos, ir al río si hace mucho calor, pero con esta nueva modalidad, no podemos volver a hacer las cosas como antes del Covid”, agregó.

Además, afirmó que “desde todos los Ministerios de Salud del país están con esta preocupación, porque los casos van en aumento, cuando antes se veía un descenso, y por ello ocurren los cambios de fases”.

Con respecto a los distintos protocolos en cada municipio, Palladino manifestó: “La provincia hace la recomendación por decreto y cada municipio o departamento, junto con los intendentes y los COE regionales, toman cuidados según su realidad epidemiológica, la población y el número de recepción de personas, según el turismo interno”.

La ministra de Salud explicó que los casos tienen un impacto promedio de 10 a 15 días, por lo que los confirmados en este año nuevo, van a impactar dentro de una semana. Y si seguimos sin cuidados (concurrir a lugares cerrados, con mucha gente sin barbijo) esta progresión se va a multiplicar más.

Finalmente, aclarando la situación del dengue en la temporada de verano, Palladino confirmó que aún no hay casos en la provincia, y que se viene previniendo el mismo desde el invierno: “Trabajamos con el deschatarrado de patios y la búsqueda de larvas de mosquitos en sectores de depósitos de agua. Ya se realizó un diagnostico y los municipios han sido capacitados durante el año, para que tengan sus agentes equipados y así poder realizar rápidamente los bloqueos”.