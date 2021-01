Fernández: “El riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe”

Mientras evalúa qué medidas se tomarán ante la creciente cantidad de contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández advirtió que "el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", aunque aseguró que "nadie en la Argentina quiere que eso ocurra".

Al encabezar el acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021, volvió a convocar a la "responsabilidad civil" y apuntó contra los jóvenes, sector en el que, afirmó, está "el mayor problema".

"La pandemia no se ha disipado. Tenemos un verdadero desafío. Si en verdad no queremos volver atrás y dar este paso hacia adelante, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. Cuidarnos nosotros y cuidar al que tengo al lado, porque si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe. Y nadie quiere en la Argentina que eso pase", explicó desde la residencia de Olivos.

"Si nosotros hacemos el esfuerzo de cuidarnos, de mantener el distanciamiento, de seguir protegiendo con alcohol las manos; si podemos tratar de aislarnos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando lo que se llama la burbuja, todo eso va a ayudar mucho a que la enfermedad no se expanda", continuó.

Así como señaló el domingo, el Presidente les dedicó un párrafo a los jóvenes por el rebrote de casos en las últimas semanas: "Más allá de los protocolos que los trabajadores deben tener en las obras, también llamo a la atención de todos los argentinos y de los más jóvenes, porque los datos indican que es allí donde está el problema; jóvenes que no advierten el riesgo que se está viviendo. Ellos son vectores de transmisión del contagio".

En la misma línea, agregó: "Los jóvenes no son los que más padecen la enfermedad, pero son extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores, que no la suelen pasar bien".

Sus declaraciones llegan en momentos en que las autoridades analizan fortalecer las medidas o incluso retomar las restricciones ante el avance de casos. De hecho, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, habló este lunes de tomar "decisiones bien fuertes" y no descartó un toque de queda, entre otras medidas.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud de la Nación informó el domingo que se detectaron 5.884 nuevos casos de coronavirus y que fallecieron 107 personas a causa de la pandemia.

Con estos registros, el país suma 1.640.718 positivos en el país, de los cuales 1.452.960 son pacientes recuperados y 144.276 son casos confirmados activos.

El mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, puso en marcha las primeras 30 obras públicas de 2021, que demandarán una inversión de 13.552 millones de pesos en 39 municipios de 16 provincias.

Fernández se comunicó mediante una videoconferencia con los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santa Fe, Omar Perotti, y con otros municipios de todo el país.

"La obra pública es la base de la reconstrucción de la economía argentina", señaló el mandatario. Y concluyó: "Me alegra que empecemos el año con esto, quisiera que sea el año en el que la Argentina se ponga de pie después del durísimo 2020 que hemos vivido. Y para hacerlo necesitamos de un Estado que impulse obras de esta naturaleza".