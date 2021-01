Restringen la circulación nocturna y hay expectativa por el decreto en las provincias

El Gobierno confirmó hoy que la restricción a la circulación nocturna para intentar reducir los contagios de coronavirus comenzará a regir este viernes, cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial y hay expectativa por la letra chica sobre su aplicación en cada provincia.

"Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la restricción que, en principio, se extenderá desde las 23:00 hasta las 05:00.

En una conferencia de prensa en el Instituto Malbrán, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, Cafiero explicó que las medidas son parte de "un acuerdo con todos los gobernadores y gobernadoras" con el fin de restringir la circulación por el aumento de casos de coronavirus.

Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir dudas en torno a la aplicación de la nueva medida, particularmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde hay reticencia a implementarla.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, adelantó que no aplicará la nueva medida en su provincia y que seguirá "con el sistema de trabajo que vino funcionando hasta ahora", mientras que en el Gobierno porteño esperarán a ver los detalles del decreto, pero también hay resistencia.

La mayor expectativa está puesta en el horario de la restricción para circular, dado que allí se da la mayor diferencia entre cada jurisdicción: los municipios de la Costa, por ejemplo, quieren que se extienda al menos hasta la 01:00.

En este sentido, en el Gobierno manejan la posibilidad de que cada distrito defina el horario para la restricción en función de su situación epidemiológica y el cumplimiento de los protocolos y cuidados necesarios por parte de la sociedad.

Durante la conferencia de prensa, el ministro coordinador también remarcó que, por ahora, la restricción nocturna "no tiene fecha de finalización" y llamó nuevamente a toda la sociedad a reforzar los cuidados frente a la pandemia.

"Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación", advirtió el jefe de Gabinete.

Cafiero sostuvo que "no hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica" y que "no hay que mirar solamente la cantidad de casos", al tiempo que insistió: "Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral".

La restricción nocturna había sido acordada durante la reunión virtual que encabezó el pasado miércoles el presidente Alberto Fernández con los gobernadores, en la que analizaron el incremento de contagios de coronavirus que se registró en las últimas semanas.

La medida busca evitar las reuniones nocturnas, que se dan principalmente entre los jóvenes, los cuales se convirtieron en las últimas semanas en un importante grupo de propagación del coronavirus.

Durante la reunión por videoconferencia entre el Presidente y los gobernadores hubo amplio consenso en torno a la medida, en medio de la preocupación por el crecimiento de los contagios, pero las diferencias radican ahora en los detalles sobre su implementación.