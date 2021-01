Milagro Sala: "El Gobierno debe hacer acuerdos para liberarnos"

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde 2016, reclamó este viernes al Gobierno que "antes de seguir trabajando o haciendo acuerdo políticos, debe hacer acuerdos" para liberarla a ella y otros dirigentes de la agrupación.

La dirigente social y política se expresó así antes de la movilización convocada por La Cámpora para este sábado al mediodía a la Corte Suprema de Justicia para reclamar precisamente su liberación por considerarla una "presa política".

"El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros", sostuvo Sala en declaraciones televisivas, al tiempo que pidió soluciones "políticas" para su situación.

En este sentido, remarcó que "tienen que hacer que se respeten las leyes de las provincia" porque "la Justicia no está funcionando democráticamente", y agregó: "No puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos".

"Me detuvieron sin orden judicial. No tenemos condena firme. Tenemos que estar en libertad, queremos que alguien haga respetar la constitución de Jujuy", subrayó Sala e insistió: "Pedimos que el Gobierno de la Nación tome los recaudos suficientes para ver cómo se soluciona esto".

La dirigente sostuvo que a ella y otros dirigentes de la Tupac Amaru los "humillaron" como también a sus "familias, a la militancia y a los argentinos", y consideró que "viviendo en un gobierno nacional y popular, no se puede seguir así".

Además, aclaró que no habla con el presidente Alberto Fernández "para no comprometerlo" y comparó su situación judicial con la del ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Este sábado, distintas agrupaciones kirchneristas encabezadas por La Cámpora se concentrarán en el cruce de la avenida 9 de Julio y Alsina y marcharán desde allí hacia la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano bajo la consigna "Milagro Sala, 5 años presa política".