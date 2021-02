"Seré candidata solo si es necesario porque nos enfrentamos al poder absoluto"

La ex diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió aseguró hoy que la elección de este año en la provincia de Buenos Aires será "muy difícil", por lo que subrayó que está dispuesta a ser la candidata de Juntos por el Cambio y afrontar una eventual derrota, para así evitar que "se le corte la carrera política" a María Eugenia Vidal.

"Hay muchos candidatos que solo se presentan si van a ganar. Con el 60 por ciento del conurbano con subsidios y posible fraude electoral es una campaña muy difícil para quienes quieren el éxito, yo estoy dispuesta a acompañar a quien sea o ser (candidata) para dar la pelea", expresó Carrió en declaraciones al programa "Pan y circo", que conduce Jonatan Viale por radio Rivadavia.

Según dijo, la de este año "no es una pelea que se pueda definir ahora si se gana o se pierde".

"Hoy se pierde por todo el sistema de subsidios y esclavitud que hay en el conurbano bonaerense, pero bueno, enfrentar al kirchnerismo no es cosa de personas que estén cuidando su prestigio", consideró la ex legisladora, que podría volver a competir por un lugar en la Cámara baja tras haber renunciado a su banca en marzo pasado.

"Yo no tengo interés en ganar. Tengo interés en luchar. Por supuesto que si tenemos la elección ganada otros tienen que ser los candidatos o candidatas. Lo que yo no quiero es que vayan a una eventual derrota personas jóvenes que se les corte la carrera política por eso", sostuvo la líder de la CC.

Al ser consultada sobre si lo decía por Vidal, Carrió indicó: "Yo estoy cubriendo a los que pueden ser líderes nacionales y que no necesitan tener derrotas en este momento".

Además, subrayó que la ex gobernadora de Buenos Aires tiene "todo el futuro por delante".

"Yo creo que ella tiene todo el futuro por delante y voy a hacer todo lo posible para preservarla, pero es ella la que decide. Estoy cubriendo a las nuevas generaciones", destacó en diálogo con Rivadavia.

Al ser consultada por sus diferencias con dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, Carrió explicó que se rompió la "relación personal" que tenían, pero ambos coinciden en "la unidad" del frente opositor.

"Yo tenía una relación personal más estrecha, la he dejado de tener, eso no significa que políticamente no coincidamos en la unidad de Juntos por el Cambio. Las amistades son frágiles, a veces una palabra... la amistad es como una copa de cristal, hay que cuidarla", subrayó la ex diputada.

En tanto, dijo que con la titular del PRO, Patricia Bullrich, es con la que "mejor" manejan las diferencias.

"Con Patricia (Bullrich) es con la que mejor llevamos las diferencias porque somos auténticas las dos", expresó Carrió.

Y agregó: "Quiero la unidad de Juntos por el Cambio, quiero que cambie y que tenga una agenda, que defina si va a ser republicana o pan PJ".