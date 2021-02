El Gobierno nacional se opone a la vuelta del público propuesta por AFA

El Gobierno nacional se opuso hoy a la propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el retorno limitado del público a los estadios de la Liga Profesional, al considerarlo "imprudente" en el contexto de pandemia de coronavirus.

Así lo aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien detalló una charla que mantuvo con su par de Salud, Ginés González García, a partir de la información que conoció por los medios de prensa, ya que no hubo una comunicación oficial por parte de AFA.

"Nos sorprendió. Hablé con Ginés González García ayer a la mañana (por el lunes) y no estaba en tema, nadie de la AFA se comunicó con nosotros, me enteré por los medios", reveló Lammens, en declaraciones radiales.

El ex presidente del club San Lorenzo de Almagro remarcó que, más allá de la intención de AFA, se trata de decisiones en las que siempre tiene "la última palabra la cartera de salud", que no lo veía "prudente".

"Son decisiones que siempre termina teniendo la última palabra en estos temas la cartera de salud, y el ministro de Salud me dijo que no lo veía prudente para este momento", explicó. Y completó: "Habrá una rueda en todo caso de consulta con cada uno de los gobernadores, pero el ministro de Salud me dijo eso el lunes por la mañana".

El lunes, la AFA sorprendió al enviar consultas formales a cada una de las provincias con representación en la Liga Profesional de Primera División sobre la posibilidad de autorizar el ingreso de público en los estadios, con capacidad limitada, para el torneo que comienza el próximo fin de semana.

En sendas cartas con la firma del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, lanzó la consulta a la Capital Federal, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba.

Ahora, la pelota quedó del lado de los gobernadores Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad), Juan Manzur (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Schiaretti (Córdoba).

La primera respuesta positiva que recibió Tapia fue del jefe de Gabinete porteño, Gustavo Coria, quien se acercó a la sede de la calle Viamonte, en el centro porteño, y le manifestó el "acompañamiento" para la medida.

"Posteriormente, Claudio Tapia, se juntó con Jorge Ameal y Rodolfo D'Onofrio, máximas autoridades de Boca y River, respectivamente, para dialogar acerca de esta solicitud planteada mediante escritos a los distintos gobiernos provinciales", explicó la AFA en un comunicado de prensa.

En su pedido, la AFA, imitando el protocolo que utilizó Conmebol para las recientes finales de las Copas Libertadores y Sudamericana, pidió que la autorización sea para el 33 por ciento del aforo de cada estadio.

En ese sentido, los clubes solo autorizarían el ingreso de aquellos abonados y socios, por lo que no se venderían entradas para cada encuentro.

La fecha final de la extinta Superliga 2019/20 fue la última que tuvo público en los estadios, antes de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina.