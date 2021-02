Trotta dijo que "no hay techo" previsto para la paritaria

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, resaltó este miércoles el regreso a la presencialidad a las aulas como algo "esperado por todos y todas", de cara al inicio del ciclo lectivo presencial en cuatro distritos del país, al tiempo que adelantó que "no hay techo" en la negociación salarial que comenzará mañana en el marco de la paritaria nacional docente.

"Es algo esperado por todos y todas, un regreso cuidado con la complejidad en la que seguimos transitando en los distintos puntos de nuestro país, no sólo en la ciudad de Buenos Aires sino también en Santa Fe, Jujuy, Santiago Del Estero, y la provincia de Buenos Aires donde estamos inaugurando hoy distintos aspectos del ciclo lectivo de una forma escalonada", dijo Trotta en declaraciones a El Destape Radio.

El funcionario añadió que "es un regreso diferente a la escuela respecto de lo que era la prepandemia. Hoy es una escuela que tiene que aplicar los protocolos y estar atenta a cualquier cambio que se pueda producir porque tenemos que lograr un equilibrio entre el derecho a la educación con la centralidad de la presencialidad y el cuidado también de la salud".

Sobre la estructura de los protocolos dijo que "son los aprobados el año pasado" y se tendrán en cuenta "la mirada docente para incluir modificaciones" porque "la evidencia en la experiencia ha ido cambiando en este año que hemos ido transitando de pandemia".

Respeto de las burbujas, Trotta dijo que "no hay una norma única, pero la recomendación es la de restringir todo lo posible la cantidad de vínculos de docentes con las distintas aulas".

"En el secundario por ejemplo uno no va a tener 10 profesores, hay que restringir esa cantidad, sobre todo porque frente a un caso positivo después hay que aislar a todos los contactos que ha tenido este docente", recordó.

En este punto añadió que "por eso planteamos al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a todas las jurisdicciones que el docente no tenga muchos contactos, no sólo en la secundaria sino que no tenga muchas materias curriculares de la escuela primaria".

"En el 2020 el regreso a la presencialidad fue optativo y superó el 80% y las actividades en red de vinculación superaron el 90% de los chicos convocados para nosotros. Este año, el regreso por supuesto es obligatorio y tiene excepciones tanto de estudiantes en una situación de riesgo o enfermedad previa, como de aquellos que conviven en el hogar con alguna persona en situación de riesgo", recordó.

En este punto, añadió que "es responsabilidad de la escuela fortalecer el vínculo educativo a distancia en estos niños y niñas, para que no se profundice una brecha de aprendizaje entre los que tienen alguna presencialidad o ninguna presencialidad, hasta que logramos superar esta situación sanitaria".

Sobre la paritaria nacional docente prevista para mañana, donde habrá un encuentro con representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales, el ministro dijo que "no hay techo" salarial y deseó que "a partir del diálogo podamos responder a las expectativas de los docentes que también han tenido un año muy difícil, en un año que ha sido muy difícil para la economía argentina en general, y para los docentes en particular".

"Tenemos la vocación de recomponer el salario, seguir conversando sobre el incentivo docente, el fondo compensador. Queremos escuchar a cada una de las partes para ver lo que va a ser este proceso y esperamos tener una paritaria firmada por todos los docentes", sumó.

Según Trotta, "hay una situación de complejidad económica para todas las partes pero tenemos que escuchar la posición de las organizaciones sindicales con las cuales venimos dialogando. Para nosotros si es fundamental que el salario se recupere en todos los sectores de la economía" porque "es lo que permitirá el desarrollo de nuestra economía".

Consultado sobre si los docentes ganan lo que deberían respondió que "no" y que "ese es el desafío que tenemos, que va de la mano de reconfigurar y fortalecer los procesos de inversión educativa".

"Lo que no puede ocurrir en la Argentina es que no vayamos mejorando esta situación lentamente pese a la complejidad en la que estamos", finalizó el ministro.