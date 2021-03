Vuelve Florencio Randazzo y buscará ocupar el lugar que dejó Sergio Massa

Un chat con dirigentes políticos bonaerenses y algunos patagónicos sirvió para mostrar las ganas de volver a estar en los primeros planos de la política. Sus asesores aseguran tener encuestas que avalan tal pretensión y que demuestran el hastío de la sociedad argentina que vive en la brecha kirchnerismo y anti kirchnerismo.

Dice que está más reflexivo que en 2017, que aprendió la importancia del círculo rojo para avanzar en política electoral, pero sin bajar las banderas de ascenso social del peronismo creado por juan perón.

“Cuando me juego lo hago a fondo, no hay vuelta atrás y lo pueden ver en mi historia. Si tengo dudas no participo y si lo hago lo hago a fondo”, aseguró para satisfacción de los dirigentes de sumar que lo escuchaban vía zoom y que, significó para ellos, la campana de largada para generar un armado que les permita inscribirse en las elecciones paso de este año, a pesar de las dudas por su realización.

“Quiero dejan en claro que no somos kirchneristas, pero mucho menos estaremos golpeando las puertas de juntos por el cambio. No nos interpela esa agrupación. Los compañeros que están allí están equivocados. no se puede armar una pata peronista dentro del pro. Se debe avanzar con nuestros valores”, fue uno de los párrafos que dedicó Miguel Pichetto; Joaquín de la Torre y Claudia Rucci, entre otros que avanzan en la generación del espacio peronismo republicano que tendrá su acto en San Miguel el 11 de marzo.

En el chat se repasaron las 20 verdades justicialistas, la necesidad de no dejarse captar por La Cámpora que no tome la representación del PJ provincial que sólo demuestra una sumisión del peronismo a la familia Kirchner. “Parece que los compañeros se olvidan que cristina armo unidad ciudadana para competir contra el PJ”.

Los principales dardos fueron para cristina y Alberto Fernández. “Cristina tiene un proyecto familiar, quiere avanzar en el armado de listas y en llevar a máximo a la casa rosada sin ningún proceso legitimador de por medio”. Además, explicó: “El peronismo actual que conduce José Luis Gioja y próximamente el presidente Fernández no representa a nadie y está muy alejado de los intereses históricos del movimiento. los que gobiernan no son peronistas”.

Acerca de Alberto Fernández y su administración los conceptos fueron negativos. Se habló de desesperanza; escepticismo, desilusión, tiempo perdido. “El presidente no tiene un poder político es un gobierno donde se expresa una alianza que a su vez produce un loteo que no permite una gestión exitosa. Hoy existe un sistema político armado en función a los intereses de esta familia. Los Kirchner. Por eso Alberto es presidente y Kicillof, un político sin historia en la provincia de buenos aires es gobernador. Se dieron ese lujo”.

La cuestión social es lo que más preocupa al dirigente. “Yo no tengo nada personal, pero hay que terminar con los planes, hace 20 años que estamos con esto. La gente quiere trabajo, se necesitan inversiones. Por eso hay muchos argentinos desencantados, sin ganas, sin fuerzas cuando preguntamos a la gente notamos que tienen un desencanto con la política alarmante. Para la gente somos todos lo mismo. y eso debe cambiar por ello tenemos que avanzar en una tercera vía que tengo voluntad de poder y no juntarnos con la familia Kirchner o con el PRO de Juntos por el Cambio que no nos representan”.

La estrategia electoral no fue definida. Aún no se sabe si “el flaco” se lanzará en las legislativas de este año, pero si trazó los principios de su fuerza de cara a las elecciones. “Debemos ser respetuosos y tener un discurso no agresivo además debemos crear una amplia avenida del medio. Debemos considerar hacer crecer este espacio para que sea una opción electoral. La famosa ancha avenida del medio debe volver con toda la fuerza posible en este 2021. Por ello no quiero que solo sea un armado bonaerense. me interesa que compitamos en los principales distritos. En Córdoba, Ciudad de Buenos Aires; Santa Fe; Mendoza”.

Acerca del armado electoral, Randazzo afirmó que “hay estructura para competir en las elecciones este año, pero lo ideal es conformar un frente nacional que tenga representación en las provincias y no solo en la Provincia de Buenos Aires. Porque eso nos daría una proyección importante. nosotros no somos macristas ni kirchneristas y vamos por los ciudadanos desencantados con lo que paso en los últimos años”.

Las elecciones de medio término siempre fueron interesantes para las opciones de tercera vía

“En 2009, De Narváez le gana a Cristina. La señora participó con listas testimoniales ganó De Narváez porque la sociedad decidió castigar al Gobierno por la pelea con el campo. Ahora vuelven a cometer el mismo error con la importancia que tiene el agro en el desarrollo de la Argentina. En el 2013, elección intermedia Massa también gana. Debemos lograr eso ser una alternativa como lo fueron Massa y De Narváez en su momento. La experiencia del 2017 es diferente porque fuimos vedados a un año de la gestión de Macri y Vidal con expectativas fuertes y del otro lado con Cristina candidata. Seis puntos sacamos nosotros y 12 puntos sacó Massa son 18 puntos. Una porción electoral interesante, que, si logramos que nos acompañen, hay proyecto para las presidenciales del 2023”, concluyó.