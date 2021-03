Brasil registró un nuevo récord diario con más de 90.000 nuevos casos

Brasil registró este miércoles más de 90.000 casos positivos de Covid-19, un nuevo récord diario desde el comienzo de la pandemia. Con estos datos, la cifra total en el país sudamericano está cerca de los 11,7 millones de contagios, la segunda más alta a nivel global por detrás de los Estados Unidos.

El Ministerio de Salud brasileño informó además 2.648 muertes, el número más alto en un día tras el récord de 2.841 decesos registrados el lunes y se acerca a los 285.000.

Los más de 90.000 contagios confirmados en el actual epicentro global de la pandemia superaron los 87.840 notificados el pasado 7 de enero y los 85.660 casos contabilizados el 12 de marzo, que eran hasta ahora los mayores para un día.

El Consejo Nacional de Secretarios de Salud, que publica los informes, explicó además que el martes no se contabilizaron 501 muertes y 9.331 casos positivos, por lo que fueron agregados al reporte del miércoles. No obstante, no corresponden a casos detectados en las últimas 24 horas. Al agregarlos al conteo del martes, la cifra de muertes asciende a 3.342 y la de contagios a 93.257. La primera sería un récord más amplio, y la segunda superaría a la cifra de hoy.

El promedio de muertes en la última semana, en tanto, se elevó a 2.017. El de contagios llegó a los 70.219 casos en un solo día. Ambos récords. De acuerdo con el balance de la cartera, la tasa de letalidad por Covid se mantuvo en 2,4 por ciento, la de mortalidad subió a 135,5 decesos por cada 100.000 habitantes y la de incidencia se ubicó en 5.564,6 contagiados en la misma proporción poblacional.

Se esperaba un aumento de víctimas mortales en el país vecino, donde la falta de lugares en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hacen que se esté produciendo el mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia, según datos oficiales.

En 25 de los 27 estados del país las tasas de ocupación de las UCI son iguales o superiores al 80 %, y en 19 ciudades capitales, que son las que concentran mayor población, estas unidades especializadas sobrepasaron el 90 % de su capacidad. En marzo, tres estados han registrado sendos récords de muertes: Paraná (2.245 víctimas), Santa Catarina (1.600) y Río Grande do Sul (3.214).

La situación es de aún mayor alarma en Porto Alegre, capital de este último estado y que concentra el mayor número de habitantes de la región. La demanda de UCIs en los hospitales superó hoy la capacidad en un 114%.

Segú indicó el nuevo ministro de Salud, Marcelo Queiroga, la principal estrategia para combatir la enfermedad será la campaña de vacunación, por lo que los resultados se verán a mediano o largo plazo.

También defendió las medidas de distanciamiento social, pese a que estas son criticadas por el presidente Jair Bolsonaro.