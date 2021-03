La vacuna china de Sinopharm ya se puede aplicar a mayores de 60 años

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm en el grupo de mayores de 60 años.

La funcionaria comunicó la recomendación de la ANMAT en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que integran expertos, sociedades científicas, diputados nacionales y representantes de agencias nacionales e internacionales.

"Recibimos un millón de dosis y tenemos contrato de 3 millones. Hoy recibimos la comunicación de China para ir a buscar un millón antes de fin de mes", resaltó Vizzotti en declaraciones al canal A24

De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en el país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo.

Hasta el momento, solo se había utilizado en personas de entre 18 y 59 con factores de riesgo y personal docente o trabajadores de escuelas.

Esta novedad contribuye al plan del Gobierno de poner el énfasis en la inmunización en los adultos mayores de 60 años, ya que son el grupo etario de mayor riesgo ante la enfermedad.

La ANMAT indicó que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto.

La inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años, se informó oficialmente.

El análisis interino reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico en el que participaron 25.730 voluntarios, es 78,89%.

La ministra comunicó la recomendación durante un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) donde se analizan permanentemente las distintas estrategias de vacunación para fortalecer la respuesta a una segunda ola de casos de COVID-19.

Según supo NA, durante ese encuentro también se analizó la posibilidad de espaciar la segunda dosis de la primera, para así lograr un alcance mayor entre los grupos de riesgo por edad.

Vizzotti y los integrantes del Comité estudiaron esa alternativa, luego de que se conocieran informes que indican que una sola dosis puede elevar los anticuerpos y evitar que una persona sea hospitalizada por COVID-19.

El tema se volverá a tocar mañana en un encuentro de todos los ministros de Salud del país, donde se haría oficial.

Este jueves, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, avaló esa idea y afirmó que hay "evidencia científica" favorable a que se postergue la aplicación de la segunda dosis, para así "ampliar la base de la vacunación", en momento de escasez de componentes.

"Hay consideración favorable por evidencia científica de las últimas dos semanas de que es conveniente postergar la aplicación del segundo componente dentro de lo que cada vacuna permite, y así ampliar la base de vacunación con la primera dosis", resaltó el porteño en conferencia de prensa.