Tragedia de Once: Julio De Vido seguirá libre

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó un planteo para que el exministro kirchnerista Julio De Vido quede detenido por la confirmación de su condena a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once.

Los familiares de las 51 víctimas habían pedido su detención, pero esta mañana los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico firmaron un fallo en el que resolvieron que siguiera en libertad con restricciones, como la prohibición para salir del país. También resolvieron pedir un estudio para aplicarle una tobillera de vigilancia electrónica.

Julio De Vido está en libertad y nunca estuvo detenido por esta causa. Estuvo preso en el penal de Marcos Paz con prisión preventiva por el caso Río Turbio, la causa de los cuadernos de las coimas y la investigación conocida como “gas licuado”, pero en diciembre de 2019 se le concedió el arresto domiciliario y finalmente, en marzo del año pasado, fue excarcelado.

La Cámara de Casación Penal había rechazado el recurso extraordinario de De Vido contra la condena que le impuso el TOF 4 en octubre de 2018. De Vido fue en queja a la Corte Suprema y a ese factor le atribuyeron los jueces Gorini y Basílico la decisión de no ordenar su detención. “La vía recursiva no se encuentra agotada”, consideraron los jueces, y dijeron que por ende la condena no está firme.