Denuncian a la joven de 24 años que habría mentido para vacunarse

La joven de 24 años que habría mentido en el registro de vacunación contra el coronavirus al afirmar ser personal de Salud fue denunciada penalmente por el Gobierno bonaerense. La causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) número 3 de Morón, a cargo de Alberto Ferrario, y se buscará determinar si la acusada, Antonella Belén Delmonte, incurrió en el delito de falsificación de documento público y falsedad ideológica. La joven está siendo investigada por haberse anotado como personal de Salud para recibir la vacuna contra el coronavirus: ya recibió la primera dosis de la Sputnik V.

Al respecto, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, señaló: "Me enteré por los medios sobre la vacunada de 24 años, por lo que empecé a consultar con las fuentes. Me dijeron que es hija de una persona que trabaja con nosotros (en la Municipalidad), por lo que pedí que se pongan en contacto con ella y se hiciera la denuncia penal para investigar esta situación". "La madre no tuvo nada que ver y también estaba sorprendida de que la hija se vacune", señaló el jefe comunal del Frente de Todos.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul por Radio Rivadavia, Menéndez se quejó de que Delmonte recibió la vacuna contra el coronavirus mientras "su madre y sus abuelos aún no recibieron sus dosis y esperan ser vacunados".

"La chica se inscribió en el programa como personal de salud, aparentemente falseando la declaración jurada", insistió el intendente peronista, en medio de versiones de que la acusada se desempeñaría en un laboratorio de análisis clínicos de manera informal.

Delmonte, con domicilio legal en Merlo, recibió la primera dosis de la vacuna rusa el 9 de abril en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas. "Se presentó con una inscripción de personal de salud y con un certificado aparentemente falso. Es irresponsable y poco solidaria. Además hizo algo irregular y la detectamos y por eso se va a presentar la denuncia", habían explicado el pasado martes fuentes del Ministerio de Salud bonaerense a NA.

En el perfil de la joven en redes sociales figura que trabajó como empleada en diferentes locales comerciales y que estudió para ser tripulante de cabina, pero nunca se vinculó a nada relacionado al ámbito de la salud. Asimismo, Delmonte trabajó como vendedora entre 2016 y 2018 y es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza y recientemente viajó a Miami, donde disfrutó de una vida social activa.

Por otra parte, su pasado mediático muy pocos lo conocen, pero lo concreto es que esta joven fue novia de Cristian Urrizaga, más conocido como Cristian U., el ex ganador de Gran Hermano, quien la había conocido a mediados del 2019, cuando él se encargaba de organizar fiestas en boliches.