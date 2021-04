Lanzan una batería de medidas para contener la suba de precios

Diez minutos antes de que se conociera el dato de inflación mensual de marzo de 4,8%, el Gobierno anunció un conjunto de medidas para contener la suba de precios en el sector de la alimentación y “garantizar el abastecimiento de alimentos, insumos y bienes industriales”, según indicaron.

“Se trata de un esquema que promueve la eficiencia, la competencia y el aumento en la oferta de productos en diversos rubros de la actividad económica”, dijo el Ministerio de Desarrollo en un comunicado.

Estas iniciativas se dan en el marco de las acciones ordenadas ayer por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien instruyó a los inspectores de la AFIP para que exijan el cumplimiento del programa de Precios Máximos, y determinó que se cumpla estrictamente con la aplicación de la ley de abastecimiento, y la posibilidad de aumentar las sanciones para aquellos que la infrinjan.

Fuentes oficiales dijeron que en la lucha contra la inflación primero se va a intentar por el lado de los acuerdos con los distintos sectores, pero, subrayaron que en caso de que alguna empresa no cumpla lo convenido, “se usará el poder del Estado para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad”.

“Si se logra con acuerdos contener los precios, bien, si no, se lo hará con otras herramientas que tenemos a disposición. Vamos a aplicar todos los instrumentos necesarios, porque queremos guiar la distribución hacia el lugar que consideramos es óptimo para el bien de todos”, afirmaron.

En algunos de los sectores alcanzados por las medidas muchos teléfonos estaban apagados; otros respondieron off the record para lamentar que el Gobierno no los haya consultado, ni avisado siquiera, antes del anuncio.

Ante una inflación que en el primer trimestre del año resultó ser dos puntos porcentuales superior a lo que se había proyectado, el análisis del Gobierno es que una de las grandes causas de la suba de precios es el aumento del precio internacional de las commodities. “La suba de los precios internacionales a la Argentina la beneficia en sus exportaciones y en el aumento de recaudación fiscal; pero, por otro lado, eso pone presión sobre la inflación doméstica, que genera aumento en el precio de los alimentos. Nosotros queremos adaptar las medidas para asegurar que un shock positivo para la economía no sea regresivo; es decir, que los buenos precios internacionales que benefician la exportación argentina no nos sea negativo por otro lado. En particular en lo que más fuerte se vio eso es en el precio de las carnes”, argumentaron fuentes oficiales.

Asimismo, las mismas fuentes agregaron: “Estamos viendo comportamientos indexatorios, por lo cual los precios se ajustan por expectativas, algo que no constituye un escenario muy realista ni correcto. Desde el Estado tomamos acciones cuando vemos un desvío en el comportamiento del mercado, que es lo que vemos ahora en la formación de precios. Por eso vamos a reforzar regulaciones y controles”, enfatizaron.

El conjunto de medidas, que se irán reforzando y complementando en los próximos días, según señalaron, son:

Carne vacuna

- Mayores requisitos para la exportación de carne vacuna.

- Nuevo registro de exportaciones de carnes. En este sentido, fuentes oficiales comentaron que el nuevo registro a las exportaciones no tiene nada que ver con los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) que hubo hace unos años. “No tiene nada que ver”, señalaron. “Es solo una herramienta de control para evitar la subfacturación de exportaciones. Queremos ordenar el mercado de exportación y constatar que los valores declarados coinciden con los precios internacionales”, agregaron.

- Comisión mixta interministerial y organismos de control para actualizar precios de referencia de exportación.

- Se establece el troceo para la comercialización de la carne vacuna. “Se apelará a una norma acordada con el Ministerio de Trabajo y los gremios, que establece que un operario no puede cargar solo más de 32 kilos de carne, con lo que quedará prohibido que se le haga cargar una media res. Así se terminará con el sistema de media res y se aplicará un sistema de troceo que permitirá mandar a cada comercio los cortes que más le demandan”, explicaron.

- Nuevos acuerdos de abastecimiento de carne a precios accesibles.

- Sistema móvil de comercialización de carnes a precios accesibles. “Al igual que se hará con frutas y verduras, también habrá un sistema móvil para venta de carne a un precio accesible. Esta comercialización móvil, tanto en carne como en otros productos, pronto se tratará de instrumentar en los municipios y las provincias, porque debe ser una iniciativa conjunta en todo el país”, adelantaron fuentes oficiales.

Producción avícola

- Compras de maíz con cobertura para sostener el precio del pollo en los valores actuales hasta fin de año.

Insumos industriales

- Compromiso para sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año de insumos industriales de uso difundido y de la construcción para los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón, vidrio y cemento.

Respecto de este tema, fuentes oficiales expresaron que desde el Gobierno siempre se apuesta al diálogo, pero que si se observa que alguna empresa no cumple con lo acordado, no dudarán en usar las herramientas de las que disponen para establecer precios. “Estamos en conversaciones con las principales empresas de insumos difundidos, que son conocidas (en acero, aluminio, cemento, etc…)”, acotaron.

Consultados sobre este tema, los directivos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), prefirieron no hacer declaraciones por el momento.

Electrónicos

- Mantener fijos los precios actuales, hasta fines de octubre, con los principales fabricantes y cadenas de comercialización de productos de electrónica y electrodomésticos. “Eso es algo que se está dando de hecho, porque ante la caída de la demanda no hay mucho margen para aumentar. Hay ciertos productos que tienen insumos en dólares que en algún momento aumentaron, pero ahora están estabilizados. Ahí lo que tiene que hacer el Gobierno es que debe hablar con las cinco o seis primeras empresas de cada línea y si toma tres o cuatro listas para atrás se va a dar cuenta de cuánto aumento hubo. De todos modos, no es este sector el que influyó en el dato de 4,8% de inflación de marzo”, comentó Ricardo Cataldi, vocal titular de Federación Argentina de Comerciantes de Artículos para el Hogar (FACA) y exdirector comercial de Noblex y Philco.

Además, Cataldi explicó que todo lo que se trabaja en línea de producción tiene un protocolo, que va contra el costo del producto porque aumenta el costo de la mano de obra. “El costo Covid es algo que no se puede sacar del análisis, porque es un peso más en el precio”, agregó.

- Ofertas especiales para telefonía celular, TV y computadoras a precios accesibles.

Frutas y verduras

- Programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas.

- Centro de abastecimiento en Parque Patricios para abastecer con precios mayoristas.

Ley de góndolas

- Se lanza el Programa PYMES en Góndolas.

- Cinco líneas de financiamiento por $4800 millones para financiar a pymes, cooperativas y agricultores familiares.

Inspecciones

- Incorporación de 500 nuevos fiscalizadores para fortalecer las tareas de control. “Vamos a fortalecer el equipo de inspectores, para trabajar con provincias y municipios, porque no se puede garantizar el esquema de abastecimiento y precio si no se trabaja en conjunto. Sin dudas no es la solución ni la única respuesta a un problema histórico de la Argentina, como es la inflación, pero está claro que nos ayuda para ver donde hay comportamientos no debidos”, indicaron fuentes del Gobierno.

- Funcionamiento Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), para monitorear de manera más precisa la evolución de precios y abastecimiento de mercados.

- Se inicia el control de rotulados de productos para impedir ventajas comerciales mediante distorsiones.

- Se pone en funcionamiento el Observatorio de Precios.

“En el caso de alimentos tenemos un esquema de precios máximos, que tiene su complejidad. Eso nos permitió durante 2020 tener una inflación de góndola de 23,5%, muy por debajo del promedio de la inflación. Después, lo que pasó es que hacia fin de año convergió con el alza de precios internacionales y ahí lo que ocurrió fue que hubo empresas que lo siguieron cumpliendo, otras que hicieron atajos poco felices (como las transformaciones de sus productos)”, remarcaron.

Asimismo, puntualizaron que lo que se observa es que en los canales más formalizados se cumple razonablemente bien, pero cuando el análisis se aleja de esas cadenas ya se puede ver que el cumplimiento es menor. “Entonces, en lo que respecta a Precios Máximos, estamos con otro proceso de negociación hasta el 15 de mayo, para salir de ese esquema con una alternativa ordenada, porque el objetivo central es cuidar el acceso a alimentos”, acotaron.