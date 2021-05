Recrudece la violencia en Colombia: graves enfrentamientos en Bogotá

Manifestantes que se congregaron hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá, como parte de las protestas contra el Gobierno colombiano, y se enfrentaron con efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, alertó que las personas que se encontraban en la zona derribaron las vallas del Congreso.

En tanto, el legislador Carlos Ardila informó que fue evacuado el Salón Elíptico del Congreso, ante el posible ingreso de los manifestantes.

En el inicio de la séptima jornada de manifestaciones contra el Gobierno, que coincidió con un paro nacional en todo Colombia, el presidente Iván Duque denunció que la "mafia del narcotráfico" está detrás del "vandalismo extremo y el terrorismo urbano" y anunció una "recompensa" de 10 millones de pesos (unos 2.609 dólares) para quien colabore con la identificación de los "dinamizadores de la violencia".

Los jóvenes en la Plaza derriban vallas del Congreso y el ESMAD interviene. Tenemos que parar ese círculo vicioso. Invito a los Congresistas que están allí y son convocantes del paro que salgan a dialogar con los jóvenes y concreten camino de mediación y fin de la confrontación. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 5, 2021

"La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública", señaló Duque en un video difundido por las redes sociales.

Hasta el momento, la represión a las manifestaciones dejó 24 muertos, más de 800 heridos y 89 personas desaparecidas, según reveló la Defensoría del Pueblo.

Un proyecto de reforma fiscal en Colombia echó leña al descontento que explotó en las calles contra el presidente Iván Duque. Y ya van siete días de manifestaciones.

Reforma fiscal

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días en el país.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera“, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno. Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos.

En esa dirección indicó que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

“La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales“, manifestó.

¿De qué trataba esta reforma? Ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos son iniciativas que se debaten con cierto escepticismo en el Congreso.

El gobierno aspira recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia.