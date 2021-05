"No volvemos a fase 1", aseguró el Presidente

El presidente Alberto Fernández, aseguró hoy que la Argentina no volverá a "fase 1" por la segunda ola de contagios de coronavirus, al considerar que la población no resistiría una cuarentena estricta "por un tema sociológico".

No obstante, el Presidente evaluó que la situación es difícil y consideró: "Nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus.

En ese sentido, el mandatario nacional realizó un llamado a la "reflexión" y sostuvo que hay que reforzar los cuidados contra el virus "que mata".

Fernández señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir el crecimiento de los contagios.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado afirmó que a su parecer se debe "seguir" con las restricciones que están vigentes hasta el 20 de mayo por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente.

Además, reiteró que durante su gira por Europa, en París, Francia, "caminando desde el hotel a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel" a lo largo de "25 cuadras" no encontró "un bar donde comprar un café".

Si bien dijo que "a Fase 1 no se vuelve", Fernández pidió a las autoridades de cada jurisdicción que "vuelvan a poner los controles" ante un cierto relajamiento de la población frente a las medidas necesarias para evitar los contagios.

Ante ese reclamo de que "se hagan cargo" de la situación, el Presidente lamentó "el tiempo que han perdido" distritos como la ciudad de Buenos Aires y Córdoba al no adoptar medidas más restrictivas con anterioridad y que ahora tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como el gobernador Juan Schiaretti estarían evaluando.

Seguidamente expresó: "Todos estamos cansados, angustiados, pero es lo que nos toca vivir, y lo que más queremos es vivir y dejar de hacer política por la pandemia".

Fernández indicó que es "muy respetuoso de las libertades individuales", y enfatizó: "Algo que no he querido es restringir la circulación, pero no hay otro modo de resolver el tema que no sea éste".