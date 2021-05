Carrió pidió a Gobierno y oposición "bajar los decibeles de la confrontación"

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó este sábado que no es "golpista", y le pidió al Gobierno nacional y a la oposición "bajar los decibeles de la

confrontación" en "momentos tan dramáticos para la Argentina".

"He hablado con el Gobierno nacional, con la oposición y con Juntos por el Cambio acerca de que tendríamos que bajar los decibeles de la confrontación en un momento que hay cosas que son irremediables", resaltó Carrió en referencia a los cruces que protagonizaron el Ejecutivo y dirigentes de la oposición respecto del manejo de la pandemia de coronavirus.

En declaraciones radiales, la dirigente de Cambiemos aseguró que no es "golpista", y explicó: "No quiero confrontar con nadie, quiero que todos nos calmemos. Yo no puedo hablar fuerte en momentos tan dramáticos para la Argentina. Después, ya se verán las incompetencias".

"Hay que bajar los decibeles de la confrontación. La angustia ya es muy grande, y si le sumamos las peleas de los políticos y los encontronazos hacemos una situación realmente desesperante", continuó.

En esa línea, la ex diputada nacional argumentó: "Se llevó la confrontación a niveles que no eran propios ni del Presidente (Alberto Fernández) ni de sectores de la oposición. Yo soy dura en materia de corrupción, pero uno tiene que saber los momentos".

En ese marco, Carrió destacó que en la política argentina "hay personas que no perturban el orden institucional" con sus dichos, pero advirtió que "hay líderes" que tienen "una voz potente" en el país.

"Este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes. En mi caso, que tengo una voz potente en la Argentina, no puedo excederme", reflexionó.

Además, calificó la campaña de vacunación contra el coronavirus como un "fracaso" del Ejecutivo nacional , dado que se cometió un "error garrafal" porque cada muerto que existe hoy en la Argentina es "por falta de vacunas".

Para la fundadora de la Coalición Cívica, "en septiembre los casos van a bajar", porque "ya va a estar vacunada una parte importante de la población", y destacó: "Si estuviéramos hoy vacunados, no estaríamos en este grado de restricciones".

Consultada sobre su accionar en las elecciones legislativas de este año, precisó que "el máximo sacrificio" que puede hacer es "volver al Parlamento" para alcanzar "la unidad y el equilibrio" en el Congreso de la Nación.

"Yo tengo diálogo con todos, con personas muy cercanas a (el ex presidente Mauricio) Macri también. Además, hay que incorporar al peronismo republicano, es la etapa que viene", subrayó.

Por último, la ex diputada nocional consideró que "a la gente hay que convencerla más de los cuidados", porque es "mejor convencer que prohibir".

"La gente está muy cansada y, sobre todo, hay un problema con el futuro. No ven un futuro", concluyó.