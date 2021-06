Ginés aclaró que la Argentina no rechazó la compra de vacunas de Pfizer en COVAX

El ex ministro de Salud Ginés González García negó que la Argentina haya rechazado las vacunas de Pfizer dentro del mecanismo COVAX y tildó de "caradura" al director regional de la iniciativa, Santiago Cornejo. El ex funcionario también rechazó que haya existido la intencionalidad de buscar "retornos" en la negociación con el laboratorio, como lo denunció la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"Pfizer es un monstruo. ¿Qué le voy a proponer? ¿Un socio local?", planteó el ex integrante del Gabinete, quien remarcó que desde el Gobierno se hicieron todos los esfuerzos por firmar con la farmacéutica cuya vacuna era "la niña bonita".

En torno a la polémica por la adquisición de vacunas, el ex funcionario afirmó que "hay una sola verdad y es que (Pfizer) nunca quiso vender" y agregó "parece que hay un montón de periodistas que están enamorados de Pfizer".

"A COVAX le pagamos 9 millones de vacunas y al día de la fecha entregó 1.900.000. Es un caradura, lo que está diciendo, porque el incumplimiento de COVAX es para que el Gobierno argentino les haga un lío a ellos", afirmó Ginés en declaraciones a TN.

Consultado sobre por qué se pidieron menos dosis de las que se podía acceder según la investigación de la Auditoría General de la Nación, respondió: "Vuelvo a decir, pedimos 9 millones y nos dieron 1,9 como siete meses después. ¿Qué hubiéramos ganado? Además, estaba el tablero de pedir de acuerdo con las necesidades: ya teníamos COVAX 9 millones; AstraZeneca 22,5 millones; Sputnik 20 millones. Teníamos una cantidad de vacunas... El problema que hubo -parecido al de todo el mundo- es que se retrasaron".

Al respecto, aseguró que "le haría un juicio al titular de COVAX" y se quejó: "Le pagamos muchísimo a ellos y nada. Yo tenía dudas de COVAX, el incumplimiento fue absoluto. Fue uno de los grandes incumplidores más allá de todo lo que la rodea".

De este modo, el ex titular de la cartera de Salud salió al cruce de las expresiones de Cornejo, el representante de COVAX para América Latina, quien dijo: "Antes de cada acuerdo le preguntamos a Argentina y los demás países si quieren acceder a esa vacuna y en el caso de Pzifer nos han dicho que no". Según Ginés, toda la operatoria "ha sido un fracaso porque se suponía que era un organismo de distribución con equidad y no lo está siendo".