COVAX explicó que la Argentina y Pfizer no acordaron por las condiciones que imponía el laboratorio

El director del fondo Covax en la Región, Santiago Cornejo, explicó que la Argentina quiso acceder a la vacuna de Pfizer en una primera instancia pero luego las negociaciones se trabaron por las condiciones que Pfizer imponía en sus contratos, las cuales fueron aceptadas por varios países de América Latina.

"Nosotros ofrecemos a los países si quieren incorporarse a ese acuerdo. Hay una primera ventana cuando todavía no se tiene información sobre esa vacuna y la segunda cuando ya hay información más avanzada", indicó Cornejo en declaraciones televisivas.

En tanto, explicó que "Argentina con la vacuna de AstraZeneca aceptó ambas ventanas", mientras que "con la de Pfizer aceptó la primera ventana y cuando se le compartieron los documentos para la segunda ventana, que incluye los acuerdos de indemnización y de responsabilidad que la compañía farmacéutica requiere al país a firmar, ahí comunicaron que no podían firmar esos acuerdos y por ende no podían continuar con la ventana número dos y acceder a la vacuna de Pfizer".

"Optar por una vacuna no es una cuestión de interés solamente, en la segunda ventana se tienen que cumplir y acordar los requisitos. El mecanismo Covax ofrece diferentes vacunas y una de ellas fue Pfizer: Argentina dijo que tenía interés en la primera opción pero en la segunda, cuando revisaron los acuerdos, se dijo que no se podía firmar", expandió. Asimismo, aclaró que "la única manera de que Argentina pudiera aceptar la vacuna de Pfizer a través de Covax era aceptando los requisitos que pedía el laboratorio".

"Todos los países que están recibiendo Pfizer por Covax han aceptado las cláusulas que Argentina no aceptó. En la Región hemos enviado la vacuna de Pfizer a Colombia, a Perú y estamos trabajando con Ecuador. Además de Argentina, hay otros países que no han aceptado la vacuna de Pfizer", aseguró.

Además, se refirió al atraso del Fondo Covax en el envío de vacunas a la Argentina: "Nosotros estamos convencidos que vamos a cumplir con el mecanismo Covax para la Argentina. Nos hubiese gustado haber enviado más dosis más temprano. La semana que viene se hará una nueva ronda de asignación".

"Las decisiones sobre las vacunas son extremadamente complejas. Hemos hecho negociaciones cuando no se sabía si las vacunas iban a funcionar. Se han hecho las negociaciones con anterioridad y ha habido idas y vueltas con varios países", concluyó.

Esta mañana, Cornejo le envió un mail a Carla Vizzotti aclarando sus dichos de los últimos días sobre la no adquisición de vacunas Pfizer en la Argentina, los cuales generaron un gran revuelo. La ministra explicó en conferencia de prensa que "Argentina no dejó de recibir ni una dosis" por no haber avanzando en los acuerdos con Pfizer a través de Covax, ya que las vacunas fueron compensadas por inoculaciones de AstraZéneca.