Fernández anunció la llegada de fondos para apoyar el plan de vacunación

El presidente Alberto Fernández anunció que "el Banco de Desarrollo de América Latina otorgará a la Argentina 75 millones de dólares para apoyar el plan de vacunación estratégico", lo que "permitirá la adquisición de más vacunas", así como "robustecer la producción y financiar gastos asociados a la producción de vacunas".

Así lo indicó al cerrar el Foro Internacional "Geopolítica de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción" que se realizó en Buenos Aires, en el que asumió que "el tema sanitario global ha venido para quedarse" y requiere la "coordinación de todos los sectores" para reforzar inversiones para el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus.

Preocupación

El presidente Alberto Fernández expresó este martes la “preocupación” del Gobierno nacional por la "voracidad tremenda" con que el coronavirus avanza en "algunos lugares del interior de país" y dijo que “la pandemia no se terminó” y que aún "estamos en plena batalla" contra el virus.

"La pandemia está lejos de estar terminada; estamos en plena batalla. La vacuna ayuda mucho pero no hace todo", señaló el mandatario al participar en un acto en la ciudad bonaerense de Mercedes, donde además anticipó que se analizan medidas para hacer que "la nueva cepa de la India no entre en la Argentina y no nos arruine todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora".

Acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el Presidente se refirió a la actual situación sanitaria del país, en una semana en que el Gobierno nacional analiza cómo continuarán las medidas de cuidado a partir del viernes, cuando venza el DNU con restricciones que se encuentra vigente.

“Estamos preocupados por la pandemia en el interior del país donde está exhibiendo una voracidad tremenda, por lo que nosotros no podemos mirar desde afuera sin querer ayudar a esas provincias que lo están padeciendo”, dijo Fernández.

“Muchos piensan que está todo terminado y estamos lejos de estar todo terminado, sino que estamos en plena batalla. En esa batalla, la vacuna ayuda mucho, pero no hace todo”, apuntó.