Susana Giménez tiene coronavirus

La conductora y actriz Susana Giménez dio positivo por coronavirus, pero según indicó su hija Mercedes Sarrabayrouse se encuentran "bien".

"Mamá no se lo quería decir a nadie, pero sí, tenemos Covid y estamos bien", sostuvo la hija de la diva de los teléfonos, quien también tiene Covid-19.

En declaraciones a distintos medios de prensa, Mercedes reveló que el resultado positivo por SARS-CoV-2 de Susana llegó el día viernes y el suyo recién este miércoles, ya que ella se lo tuvo que realzar por ser contacto estrecho de su madre.

La conductora había tenido síntomas compatibles con el Covid-19 el día que se vacunó en la República Oriental del Uruguay, lugar donde actualmente reside, por lo que se hisopó y la prueba le dio positivo.

Giménez había recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer el 24 de abril y la segunda, el jueves 3 de junio.

Susana, quien más allá de tener síntomas se encuentra bien, había ido a vacunarse acompañada por su hija e hizo declaraciones a los medios uruguayos que la esperaban a la salida: "Tienen un presidente fantástico. Es un país distinto", sostuvo la diva en referencia a Luis Lacalle Pou.

Posteriormente, se sacó fotos con los enfermeros que tenían a cargo el operativo de vacunación.

En tanto, el cantante y hermano de la diva, Patricio Giménez, no tuvo vínculo con su familia en los últimos días, pero igual se hizo este martes el test preventivo por otro contacto y el resultado fue negativo.

La diva está instalada en Punta del Este, Uruguay desde marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena por coronavirus.

En una reciente charla con el programa "Pan y Circo", que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Susana indicó: "No me dan ganas de volver a la Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos".

"Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo", agregó y generó polémica con sus dichos.