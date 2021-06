Reportaron 29.757 nuevos casos y 607 fallecidos en el país

El Presidente no dio precisiones sobre cuántas dosis llegarían a la Argentina en las próximas semanas. Afirmó que se encuentra bien y que es un "ejemplo" de cómo la vacuna ayuda a cursar la enfermedad de manera leve.

Desde fin de marzo de 2021 no hay playas ni bares ni comercios, no hay vehículos para vender en las concesionarias por la falta de producción y no hay camas para morir de Covid-19.