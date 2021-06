Evalúan trasladar a Susana Giménez a la Argentina

Tras ser internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por complicaciones de Covid-19, se confirmó que Susana Giménez tiene una neumonía unilateral, que compromete su pulmón izquierdo, y sus médicos evalúan trasladarla a Buenos Aires para que sigan su casos los profesionales del Sanatorio Otamendi.

La diva fue hospitalizada por presentar un nivel bajo de saturación y permanece en una habitación normal, sin respirador. Y aunque no puede hablar mucho porque se agita, está de bien ánimo y pasó una buena noche. "Susana esta bien, es normal que entre el día 6 y 8 (de la enfermedad) la tos moleste más. Le están haciendo todos los estudios que le tienen que hacer. Está súper cuidada, contenta. Está bien", explicó su hermano, Patricio Giménez, a través de sus redes sociales.

Por su parte, Marcelo Polino contó en "Flor de equipo" que en caso de que no regrese a la Argentina, es probable que la animadora pase a una clínica de mayor complejidad en Montevideo. Cabe recordar que "Su" recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en el Campus de Maldonado el viernes 4 de junio y al día siguiente comenzó a presentar síntomas compatibles con el virus.

Tanto ella como su hija, Mercedes Sarrabayrouse, se testearon y dieron positivo, pero no quisieron hacerlo público. "Susana no quería que se sepa ni preocupar a nadie o que estemos hablando todos del tema", señaló Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana".

Desde que se instaló en Uruguay, a fines de mayo de 2020, la diva se recluyó en La Mary, su mansión y se mantuvo muy estricta con los cuidados para prevenir los contagios del virus. Según trascendió, solo veía a su hija, con quien convive, su nieta que actualmente está en Estados Unidos, y su hermano y cada vez que alguien quería ir a visitarla, pedía que se hisoparan.

En una reciente charla con el programa "Pan y Circo", que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, Susana indicó: "No me dan ganas de volver a la Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos".

"Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo", agregó y generó polémica con sus dichos.