El abogado Gregorio Dalbón, que patrocina al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, advirtió hoy sobre la "gravedad inusitada" de la denuncia de Bolivia respecto al supuesto envío de material bélico por parte del Gobierno de Mauricio Macri para apoyar la destitución de Evo Morales y subrayó que el vecino país podría "pedir la captura" del líder del PRO y condenarlo a "prisión perpetua por delitos de lesa humanidad".

"Es de una gravedad institucional nunca superada en democracia. Es un problema internacional que va a tener resoluciones internacionales y también locales", sostuvo el letrado.

En diálogo con Una mañana de estas, el programa que conduce Marcos Cittadini en La990, Dalbón se refirió a la carta de agradecimiento del ex comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, al entonces embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, por el envío de 40 mil cartuchos de escopeta y granadas de gases lacrimógenos para utilizar ante la "situación conflictiva" que vivía el vecino país tras la salida de Evo Morales.

"Agradece a Macri haber colaborado con un golpe de Estado y nada más y nada menos que con armas. Me recuerda al contrabando de armas a Ecuador, pero con un agravamiento mucho peor, porque fue para destituir un Gobierno legítimo como el de Evo Morales", señaló.

Al ser consultado sobre cómo podría avanzar la situación a nivel judicial, el abogado explicó: "No sé si va a alcanzar con el pedido de disculpa de (el presidente) Alberto (Fernández), porque ya es una cuestión de derecho internacional, que va a tener que apuntar los cañones para ver de qué manera un país soberano y democrático como la argentina con un presidente elegido como Mauricio Macri se inmiscuye en tareas para derrocar a un Gobierno democrático y soberano como el de Evo Morales". Y subrayó: "Estamos hablando de mandar munición para derrocar a un Gobierno. La gravedad es inusitada. Nunca vi nada igual".

En ese sentido, descreyó de la posibilidad de que se lo pueda imputar como "coautor de sedición" en la Argentina, aunque remarcó que "de lo que no va a escapar de la malversación pública y los delitos contra la Administración Pública: (el ministro de Defensa (Agustín) Rossi ya ha mandado al Presidente algunos detalles de cómo fue el vuelo que llevaba el armamento".

"En Bolivia son delitos contra el orden constitucional y tiene el derecho y la posibilidad de pedir la captura de Macri. Si se comprueba que estuvo involucrado en mandar armas para derrocar un Gobierno, le cabe una prisión perpetua, porque son delitos de lesa humanidad", advirtió el letrado que patrocina al jefe de Estado y a la titular del Senado. Y añadió: "Es evidente la colaboración de Macri y de algunas personas más, como la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y el de Defensa (Oscar Aguad) de aquel entonces".

Asimismo, Dalbón contó que le enviará "un dictamen" al Presidente "sobre qué es lo que debiera hacer el Estado argentino, que es poner a disposición de Bolivia toda la información respecto a lo que agradeció el comandante de la Fuerza Aérea". También señaló que las autoridades boliviana podrían hacer "una visita para tomar vista de todo lo que se hizo y pueda ser usado en el juicio a (Jeanine) Yáñez".

"Lo que se ha hecho es colaborar con un golpe de Estado. Esto tiene una gravedad parecida a la de los militares en el Nunca Más, porque en ese golpe de Estado murieron personas. No podemos tener un país que haya colaborado y no podemos solamente mandar una carta pidiendo perdón. Es lo correcto a nivel diplomático, pero como país tenemos que dar el ejemplo y hacer un Nunca Más con este tipo de situaciones. No podemos mandar armas para que se propine un golpe de Estado en un país vecino, latinoamericano, hermano", planteó.

Y concluyó: "Estamos hablando de algo muy serio. Las resoluciones que van a tomarse tanto en el modo internacional como en el local van a ser muy serias para todos los participantes, autores, coautores y encubridores de todo lo que sucedió en aquellos días cuando se le mandó munición".